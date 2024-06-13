Центробанк впервые установил официальные курсы валют без биржевых торгов

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Курс доллара снизился на 81,34 копейки - до 88,21 рубля, евро - на 90,67 копейки, до 94,83 рубля. Юань опустился на 19,02 копейки и достиг 12,04 рубля. Курс иностранных валют Центробанк установил с 14 июня.

«Без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу», - уточнили в регуляторе.

Торги евро на Мосбирже остановили из-за санкций США. Центробанк объяснил, что страны Евросоюза вынуждены соблюдать американские ограничения. Однако регулятор заверил, что курс рубля после остановки торгов долларом и евро останется рыночным. Депутат Михаил Делягин допустил, что из-за санкций биржа изменит формат работы с валютой.