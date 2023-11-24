Центробанк ужесточил лимиты на выдачу кредитов

«Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на первый квартал 2024 года. Решение приняли для того, чтобы ограничить закредитованность граждан с высокой долговой нагрузкой», - указали в Центробанке.

После введения макропруденциальных лимитов доля задолженности по кредитам с ПДН более 80% в портфеле банков снизилась с 34 до 31%.

«Ужесточение МПЛ ускорит переход к сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам, что снизит риски граждан, банков и МФО», - добавили в ЦБ.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки в 2024 году. Это может произойти в случае торможения роста цен.