Центробанк сократит продажи валюты на рынке

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в России растут - в апреле ожидаемый объем дополнительных доходов прогнозируется на уровне 128,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минфина. По информации РБК , благодаря этому - и, соответственно, увеличению покупок валюты в рамках бюджетного правила - Центробанк значительно сократит продажи валюты.

Чистые продажи на рынке с 5 апреля по 7 мая уменьшатся в 12 раз. Они составят до 600 миллионов рублей в день.

Отмечается, что Минфин в апреле намерен направлять по 11,2 миллиарда рублей в день на покупку иностранной валюты и золота, а ЦБ будет «зеркалировать» эти операции на внутреннем рынке и продавать валюту еще на 11,8 миллиарда рублей в сутки дополнительно. В прошлом месяце объем продаж валюты составлял 7,1 миллиарда рублей в день.

Ранее экономист и аналитик Александр Разуваев допустил ослабление рубля в апреле 2024 года. Он предположил, что на курсе валюты скажутся геополитические события, рост импорта и уменьшение экспорта.