Центробанк сохранил ключевую ставку в 16%
Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом стало известно по итогам первого в 2024 году заседании регулятора.
«Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», - указали в пресс-службе Центробанка.
Как уточнил регулятор, нынешнее инфляционное давление сократилось по сравнению с осенью 2023 года. Однако остается высоким.
Спрос на внутреннем рынке опережает производственные возможности. В Центробанке подчеркнули, что пока рано делать выводы об устойчивости дезинфляционных тенденций. Проводимая ЦБ России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, добавили в регуляторе.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в январе сообщала, что снижение ключевой ставки возможно в 2024 году. Для это регулятор должен удостовериться, что инфляция стабильно снижается.