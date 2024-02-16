16 февраля 2024, 13:36

Центробанк сохранил ключевую ставку в 16%

РИА «Новости»
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Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом стало известно по итогам первого в 2024 году заседании регулятора.

«Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», - указали в пресс-службе Центробанка.

Как уточнил регулятор, нынешнее инфляционное давление сократилось по сравнению с осенью 2023 года. Однако остается высоким.

Спрос на внутреннем рынке опережает производственные возможности. В Центробанке подчеркнули, что пока рано делать выводы об устойчивости дезинфляционных тенденций. Проводимая ЦБ России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, добавили в регуляторе.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в январе сообщала, что снижение ключевой ставки возможно в 2024 году. Для это регулятор должен удостовериться, что инфляция стабильно снижается.

Центробанк
16 февраля 2024, 10:26
Назван предельный возраст одобрения ипотеки в России
РИА «Новости»
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Российские банки в среднем отказывают клиентам в получении ипотечного кредита, если они достигли возраста 75 лет. О этом сообщил портал «Банки.ру».

По данным профильного сайта, средний срок выплаты ипотеки в России превысил 24 года. По закону кредитная организация может одобрить ипотеку гражданину в 21 год. В некоторых случаях кредит могут получить россияне, которые младше этого возраста. При этом решение принимается в каждом случае индивидуально.

В России действует несколько программ льготной ипотеки, в том числе для семей с детьми. По решению президента Владимира Путина программу «Молодая семья» планируют продлить после 2025 года. Она позволяет компенсировать до 35% стоимости недвижимости за счет государства. Программу льготной семейной ипотеки продлили до 1 июля 2024 года.

Банки Россия Недвижимость Кредиты Ипотека
16 февраля 2024, 01:49
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме «от имени Набиуллиной»
Freepik
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Финансовые кибермошенники организовали новую схему обмана россиян, отправляя им сообщения в мессенджерах якобы от имени главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом в беседе с «Прайм» рассказала советник главы банка Ксения Юдаева.

«Мессенджеры - это очень распространенный тип каналов рассылки сообщений. И действительно, мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди получают письма уже якобы от своих начальников и так далее», - заявила она.

Во время выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах» Юдаева даже зачитала одно из таких сообщений.

Аферист отправил его гражданину якобы от лица их начальника, находящегося на деловых переговорах и попросившего выполнить транш в дочернюю компанию их партнерам. Юдаева добавила, что это письмо пришло якобы с адреса Набиуллиной.

Ранее глава Центробанка сообщила, что россияне стали чаще отдавать мошенникам взятые в кредит деньги , причем иногда речь идет о миллионах рублей.

Недавно житель Нижегородской области перевел онлайн-мошенникам почти 400 тысяч рублей.

Мошенничество Деньги Центробанк
15 февраля 2024, 20:00
Путин разрешил сделки с акциями «Ренессанс страхования» и Ozon
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин одобрил совершение сделок с акциями ПАО «Группа Ренессанс страхование» и Ozon Holdings Plc. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества „Группа Ренессанс страхование“ и „Озон холдингс пиэлси“ (Ozon Holdings Plc)», - указали в документе.

Глава государства также разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями «Яндекс-банка». Для совершения операций теперь не требуется дополнительных разрешений.

Летом 2022 года Владимир Путин ввел запрет на сделки с акциями и долями российских стратегических компаний для инвесторов из недружественных стран.

Банки Россия Владимир Путин
15 февраля 2024, 18:06
Депутаты поддержали отмену идентификации при оплате ЖКУ до 60 тысяч рублей
РИА «Новости»
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В Госдуме приняли законопроект, которые повышает до 60 тысяч рублей предельный размер платежей физических лиц за жилищно-коммунальные услуги, при котором не нужно проходить процедуру идентификации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Поправки хотят внести в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В пояснительной записке указали, что новшество должно оптимизировать нагрузку на организации, которые проводят операции по оплате ЖКУ.

Сейчас с лимитом в 15 тысяч рублей организаторам приходится проводить процедуру идентификации для 200 тысяч абонентов в разных регионах России. В Ассоциации региональных расчетных центров пояснили, что в 2022 году доля платежей свыше 15 тысяч рублей в зависимости от субъекта варьировалась в пределах 0,5-3,8%.

После нового повышения тарифов доля таких платежей продолжила расти.

Ранее в Госдуме предложили ограничить плату за ЖКУ 10% от дохода семьи. Некоторым гражданам приходится выбирать между едой и оплатой коммунальных услуг.

Рубль Законы Депутаты Россия

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