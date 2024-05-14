Центробанк РФ заявил о случаях конфликтов интересов на IPO

«В результате надзорных мероприятий установлено, что брокеры ведут учет в электронном виде информации не обо всех конфликтах интересов», - сказано в публикации.

Оказалось, что они не учитывают информацию о конфликтах интересов при участии в IPO. Регулятор заметил случай, когда брокер не предоставил клиентам, которые пользуются мобильным приложением, возможность лично установить стоимость участия в IPO. В таком случае брокер действовал в собственных интересах.

Ранее стало известно, что в России нашли способ обезопасить средства людей от мошенников. Соответствующий законопроект Госдума может принять в весеннюю сессию. Он обяжет банки согласовывать кредиты и переводы с доверенными лицами клиентов.

В апреле этого года пресс-служба Центробанка сообщила, что число финансовых пирамид в стране существенно выросло. За I квартал 2024 года - на 70% по сравнению с тем же периодом 2023-го.

Центробанк России с помощью надзорных действий заметил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO - первичном публичном размещении акций компании. Об этом рассказали в письме регулятора, которое обнародовала Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).