26 июля 2024, 15:44

Центробанк резко повысил прогноз по инфляции в 2024 году

РИА «Новости»
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Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7%, а также расширил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4-4,5%. Прогноз опубликовали на сайте регулятора.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», - сообщили в ЦБ.

Банк России сохранил прогноз роста ипотеки в 2024 году на уровне 7-12%.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 18%. До этого регулятор четыре раза сохранял ставку на уровне 16%. Сейчас Банк России придерживается жесткой денежно-кредитной политики.

О повышении ключевой ставки ранее говорил экономист Никита Масленников. По его мнению, это спасет экономику страны от «перегрева» и снизит потребительский спрос, который подхлестывает рост цен.

Финансист Александр Лосев в свою очередь отмечал, что высокая ключевая ставка крайне отрицательно влияет на российский фондовый рынок. За последние два месяца он потерял 10 триллионов рублей.

Банки Россия Ипотека Центробанк Инфляция
26 июля 2024, 15:54
Центробанк не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки
РИА «Новости»
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Центробанк будет долго держать ключевую ставку на высоком уровне и не исключает ее дальнейшего повышения, если понадобится. Об этом сообщила его глава Эльвира Набиуллина, ее процитировало РИА «Новости».

«Не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки. Это отражено в обновленном прогнозе, где траектория ставки существенно повышена на ближайшие три года», - заявила она.

Также она отметила, что снижать ключевую ставку в этом году не планируется.

Днем 26 июля Банк России объявил о повышении ставки до 18%. Причиной такого шага регулятор назвал ускорение инфляции в стране.

В начале июля замглавы Центробанка Алексей Заботкин предсказал замедление роста зарплат в России.

Центробанк Инфляция
26 июля 2024, 15:38
«Ситуация печальная». Решение ЦБ сократит число выданных ипотек
РИА «Новости»
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Центробанк поднял ключевую ставку до 18% впервые с декабря 2023 года. Решение было ожидаемым, отметил в интервью 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота, но оно грозит ростом инфляции и резким обрушением ипотечных сделок.

Финансист напомнил, что накануне повышения ключевой ставки Центробанка экономисты Института экономики Российской академии наук выпустили небольшой аналитический комментарий, который указывал на то, что в этой ситуации ставку надо не повышать, а понижать, потому что более высокой она спровоцирует еще больше побочных эффектов. В части - возникновение рисков рецессии.

«В данном случае мы получаем очень такой смешанный эффект. С одной стороны, как Банк России уверяет, что больше инструментов нет, кроме как повышать ставку. С другой стороны - растущая ставка увеличивает процентные расходы предприятий и граждан по кредитам», - пояснил Бархота.

«Об эффективности говорить не приходится» В компаниях повышение ключевой ставки приводит к росту издержек, которые влекут подорожание продукции, что провоцирует инфляцию.

«В текущих условиях идет опережающее подорожание товаров и услуг, снижение покупательной способности рубля и сохранение проинфляционного фона в течение длительного периода. Поэтому Банк России был вынужден применить ужесточение монетарной политики, что повлекло вот такое повышение ставки», - рассказал эксперт.

Повышение ключевой ставки ЦБ: чем грозит Другое дело, что в данном случае «лечение» не соответствует первопричинам. Надо понимать, что сохраняющийся проинфляционный фон и дополнительные инфляционные процессы являются напрямую следствием дорожающего импорта, а также государственных расходов, которые тоже достаточно серьезные.

Рыночная власть застройщиков достаточно серьезная, подчеркнул он. Они стараются не допустить падения цен на жилье и будут использовать какие-то акции, которые часто сводятся к схемам перераспределения котировок: жилье дорожает, а ставка якобы уже низкая, хотя ежемесячный платеж один и тот же.

«Поэтому в этом смысле ипотека становится менее доступной, как и жилье, и это потребует потом еще более радикального вмешательства, помимо переформатирования льготных программ и подобных вещей», - заключил Бархота.

Повышении ключевой ставки до 18% ранее допустил экономист Никита Масленников. Но он уверен, что такой шаг спасет экономику от «перегрева», а еще одним последствием станет снижение потребительского спроса, который подхлестывает рост цен.

Самый страдающий сегмент - ипотека Повышение ключевой ставки отразится и на ипотечных кредитах россиян.

«С ипотекой ситуация еще более печальная, потому что сейчас средняя ставка по рыночным программам ипотеки составляет порядка 20,5-21,5% годовых. <…> Текущее повышение ключевой ставки может еще поднять ставки по рыночной ипотеке на величину от половины до полутора процентных пункта», - подчеркнул эксперт.

При таких ставках склонность заемщиков покупать жилье в ипотеку резко снижается. Естественно, это грозит замедлением темпов роста ипотечного портфеля и другими неприятными вещами.

Бархота сделал краткосрочный прогноз: застройщики будут предлагать собственную ипотеку по льготной ставке от нуля до 10%. Но выпадающие процентные доходы начнут аллоцировать стоимость жилья.

Банки Рубль Доходы Россия Интервью Кредиты Ипотека Центробанк Экономика Льготная ипотека Инфляция
26 июля 2024, 13:33
Центробанк повысил ключевую ставку до 18%
Global Look Press
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Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18,00% годовых», - заявили представители ЦБ.

По данным регулятора, инфляция в стране ускорилась. Спрос значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Центробанк четыре раза сохранял ставку на уровне 16%, но на последнем заседании совета директор председатель регулятора Эльвира Набиуллина предупредила о возможном повышении показателя из-за роста инфляции.

Банк России придерживается жесткой денежно-кредитной политики, чтобы добиться ставки на уровне 4%. Эта цифра считается целевым показателем.

Повышении ключевой ставки до 18% ранее допустил экономист Никита Масленников. По его словам, такой шаг спасет экономику от «перегрева». Еще одним последствием станет снижение потребительского спроса, который подхлестывает рост цен.

Рубль Центробанк
26 июля 2024, 13:02
Пени — на потом. Юрист рассказал о новом порядке списания долгов по кредитам
Freepik
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В России заработал новый порядок погашения долгов по кредитам. В первую очередь спишут неуплаченные проценты, сообщил РИА «Новости» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Теперь в первую очередь будут списываться проценты, затем основной долг , и только после этого - штрафы и пени», - объяснил он.

Новый порядок, по словам юриста, начал работать с 1 июля. По мнению Русяева, он облегчит положение заемщиков в случае временных проблем с деньгами.

По старым правилам сначала погашали пени, затем проценты и только после этого основной долг.

Сайт kp.ru сообщил, что Центробанк ужесточил требования к выдаче потребительских и ипотечных кредитов. Он повысил надбавки к коэффициентам риска, чтобы обезопасить банки от безответственных клиентов и самих заемщиков от неподъемных ссуд.

Банки Кредиты Деньги

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