Центробанк продлил ограничения на денежные переводы в другие страны

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«Они будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года», - сообщили в Банке России.

Россияне и граждане других стран, не являющиеся резидентами в России, смогут перевести на любые счета в зарубежных банках не больше миллиона долларов за месяц, через системы денежных переводов - не больше 10 тысяч долларов.

Физлица - нерезиденты, но работающие в России, смогут отправить свою зарплату. Такая возможность осталась у представителей как дружественных, так и недружественных государств.

Юрлица и отдельные граждане недружественных стран, не являющиеся резидентами России и не работающие на ее территории, не смогут пересылать деньги за рубеж. Исключение сделали только для компаний, которые работают под контролем россиян.

В начале сентября Центробанк продлил ограничение на снятие иностранной валюты. Оно тоже продлится еще шесть месяцев.

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