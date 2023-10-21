Центробанк повысит ключевую ставку до 14% — СМИ
Центробанк вновь повысит ключевую ставку по итогам заседания, которое состоится 27 октября. Об этом написали «Известия» со ссылкой на представителей кредитных организаций.
«Увеличение до 14% - базовый сценарий для девяти из 12 банков», - сообщило издание.
Некоторые допускают увеличение сразу до 15%. Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин заявил, что денежный рынок уже подготовился к повышению.
Тем не менее некоторые эксперты уверены, что Банк России постарается сделать все, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 4%.
В ближайшие месяцы доллар может опуститься ниже 80 рублей. Рост экономики Евросоюза в 2023 году замедлился до 0,7%, в России ВВП за второй квартал вырос на 5%. На Западе темп инфляции ускорился.
Ранее эксперты также предполагали, что продажа валютной выручки помешает курсу доллару перейти за 100 рублей. Образуется коридор, в котором американская валюта продолжит балансировать.