26 июля 2024, 13:33

Центробанк повысил ключевую ставку до 18%

Global Look Press
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Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18,00% годовых», - заявили представители ЦБ.

По данным регулятора, инфляция в стране ускорилась. Спрос значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Центробанк четыре раза сохранял ставку на уровне 16%, но на последнем заседании совета директор председатель регулятора Эльвира Набиуллина предупредила о возможном повышении показателя из-за роста инфляции.

Банк России придерживается жесткой денежно-кредитной политики, чтобы добиться ставки на уровне 4%. Эта цифра считается целевым показателем.

Повышении ключевой ставки до 18% ранее допустил экономист Никита Масленников. По его словам, такой шаг спасет экономику от «перегрева». Еще одним последствием станет снижение потребительского спроса, который подхлестывает рост цен.

Рубль Центробанк
26 июля 2024, 13:02
Пени — на потом. Юрист рассказал о новом порядке списания долгов по кредитам
Freepik
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В России заработал новый порядок погашения долгов по кредитам. В первую очередь спишут неуплаченные проценты, сообщил РИА «Новости» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Теперь в первую очередь будут списываться проценты, затем основной долг , и только после этого - штрафы и пени», - объяснил он.

Новый порядок, по словам юриста, начал работать с 1 июля. По мнению Русяева, он облегчит положение заемщиков в случае временных проблем с деньгами.

По старым правилам сначала погашали пени, затем проценты и только после этого основной долг.

Сайт kp.ru сообщил, что Центробанк ужесточил требования к выдаче потребительских и ипотечных кредитов. Он повысил надбавки к коэффициентам риска, чтобы обезопасить банки от безответственных клиентов и самих заемщиков от неподъемных ссуд.

Банки Кредиты Деньги
26 июля 2024, 09:26
Россиян предупредили о подорожании строительства частных домов
Freepik
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С 1 августа в России вступит в силу новый стандарт «зеленого» индивидуального жилищного строительства. Об этом «Прайму» рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Внедрить стандарт пришлось из-за активизации выдачи семейной ипотеки на возведение частных домов. Новые правила защитят клиентов и банки от некачественного строительства.

Введение «зеленых» норм приведет к подорожанию возведения частных домов на 5-10%. Однако экономия при последующей эксплуатации составит 50-60%. С рынка уйдут недобросовестные застройщики, которые предлагают менее качественные материалы и дома.

Доктор экономических наук Игорь Костиков ранее призвал усилить антимонопольный контроль за тарифами и ценами в строительстве.

По данным ЦБ, в июне выдача кредитов на покупку жилья в России выросла на 44% по сравнению с маем. Многие стремились успеть приобрести недвижимость на выгодных условиях, сообщил RT.

Строительство Россия
26 июля 2024, 09:08
Две трети многодетных семей в России влезли в кредиты
РИА «Новости»
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Многодетные семьи вышли на первое место по доле имеющих кредиты в России. В 2023 году из них две трети имели непогашенные ссуды. Результаты опроса Высшей школы экономики опубликовал РБК.

Среди семей с тремя и более детьми доля закредитованных за год возросла на 8% и достигла 67%. Обратную тенденцию заметили среди россиян с одним и двумя детьми. Доля имевших ссуды в этих категориях сократилась с 58% до 54% и с 66% до 59% соответственно.

Исследователи пришли к выводу, что многодетные стали лидерами по закредитованности, хотя в 2021 и 2022 годах первое место занимали семьи с двумя детьми. В целом кредиты в 2023 году имели 57% домохозяйств с детьми и 41% бездетных. Доля семейных людей, неспособных погасить потребкредиты, сократилась до 2,1%, ипотеку - сохранилась на уровне 1,1%.

В России продлили программу семейной ипотеки под 6%, но на новых условиях. Получить ее можно при наличии детей младше шести лет.

Семья Опросы Кредиты Деньги Экономика
25 июля 2024, 13:42
Погода не помешала Волгоградской области собрать 3 млн тонн зерна
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Волгоградские хлеборобы обработали две трети площадей, засеянных зерном, и собрали более трех миллионов тонн продукции. Губернатор Андрей Бочаров объявил об этом во время поездки в Среднеахтубинский район, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Хочу всех поздравить. Волгоградская область перешла экватор: более 1,65 миллиона гектаров обработано, собрано три миллиона тонн высококачественного зерна. По нашим погодным условиям это достойный результат», - сказал он.

Губернатор назвал погодные условия 2024 года сложнейшими и напомнил, что в планах - собрать более четырех миллионов тонн зерна и около одного миллиона тонн овощей. Общая площадь уборочных работ составит около 3,3 миллиона гектаров. Волгоградское зерно, по словам Бочарова, повезут почти во все регионы.

Волгоградская область производит также картошку, чечевицу, горох, нут и масличные культуры, сообщил сайт kp.ru. В Среднеахтубинском районе открыли новый комплекс хранения и сортировки овощей мощностью 12 тысяч тонн продукции.

Экспорт Сельское хозяйство Экономика Продукты Импортозамещение

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