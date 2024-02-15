Центробанк отказался считать криптовалюту платежным средством в России

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«Мы не рассматриваем криптовалюты в качестве расчетной единицы на территории Российской Федерации», - отметила она.

По ее словам, при инвестициях в криптовалюту существуют определенные риски. Это объясняется тем, что сложно объективно оценить волатильность цифровых денег, подытожила она.

По данным главы Российской ассоциации криптовалют Юрия Припачкина, в текущем году биткоин может подорожать до 90 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта является альтернативой традиционным финансовым инструментам.

С конца января 2024 года криптобиржа Binance перестала поддерживать операции с российским рублем.