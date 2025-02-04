04 февраля 2025, 08:23

Центробанк опроверг мифы о принудительном переходе на цифровой рубль

РИА «Новости»
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Слухи об отказе от наличных рублях и принудительном переводе россиян на цифровые рубли являются очередным мифом, который не соответствует действительности. Об этом РБК заявили в Центробанке.

Представитель регулятора сообщил о новом всплеске распространения ложной информации о цифровом рубле в социальных сетях и мессенджерах.

«Как правило, авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста», - сказали в Банке России.

Авторы распространяемых сообщений и постов убеждают избегать использования цифровых рублей и писать отказы от их подключения, а также запугивают россиян тем, что переход на новую валюту будет принудительным и станет причиной ограничения расходов.

Однако в Центробанке еще раз подчеркнули, что цифровой рубль будет дополнительным к уже существующим наличным и безналичным рублям, а использовать его или нет - выбор каждого человека.

Ранее в Госдуме опровергли другой фейк о цифровом рубле. Депутат Сергей Гаврилов заявил, что распространившиеся в социальных сетях сообщения о том, что российские пенсионеры теперь будут получать выплаты только цифровыми рублями , не соответствуют действительности.

Информацию рассылают мошенники, которые создают мошеннические сайты якобы для регистрации кошельков, а также для заполнения «формы отказа», с помощью которой преступники собирают личные данные пожилых россиян.

Мессенджеры Банки Соцсети Деньги Центробанк Цифровой рубль
03 февраля 2025, 03:46
Россияне массово пожаловались на банки из-за процентов по вкладам
РИА «Новости»
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Количество жалоб жителей России на банки в 2024 году, поступивших в Центробанк, значительно увеличилось. Такими данными с «Ведомостями»поделился представитель регулятора.

Он отметил, что из всех жалоб более 2000 обращений касались вопросов по вкладам, из которых 554 заявления были о высоких начисленных процентах.

Такая тенденция начала наблюдаться со второй половины 2025 года. В Центробанке отметили, что в 2023 году было зафиксировано в два раза меньше заявлений на начисление процентов по вкладам - 262.

В публикации рост жалоб связали с увеличением ключевой ставки ЦБ, которая начала расти с середины 2024 года. В итоге она достигла 21%. Во второй декаде декабря 2024 года в крупных банках ставку по вкладам подняли до 22,7%. Такая тенденция не осталась не замеченной для граждан страны.

Некоторые банки начали снижать ставки по вкладам на удержания Центробанком ключевой ставки на уровне 21%.

Количество жалоб жителей России на банки в 2024 году, поступивших в Центробанк, значительно увеличилось. Такими данными с «Ведомостями» поделился представитель регулятора.

Банки Россия Центробанк
01 февраля 2025, 03:55
Россиян предупредили о новой системе оплаты отопления
Unsplash
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С марта все жители многоквартирных домов начнут оплачивать отопление по-новому. Управляющие компании прекратят делить начисления на 12 месяцев и будут выставлять счет только в холодный период, сообщил агентству «Прайм» доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Михаил Косов.

Он напомнил, что в России действуют несколько систем оплаты отопления. В большинстве регионов владельцы квартир получали счета только в период подачи тепла, то есть весной, зимой и осенью. Но в некоторых субъектах управляющие компании распределяли начисления на 12 месяцев, взяв за основу показания счетчиков за прошлый год. Нововведение, по словам Косова, коснется последних.

«Россияне не смогут больше платить за тепло в домах равномерно в течение года - теперь платежки будут приходить только в отопительный сезон. Жильцы домов увидят реальные расходы по счетчикам», - сказал он.

Минстрой введет новую систему 1 марта. Через четыре месяца произойдет индексация тарифов ЖКХ. Начисления за газ, электричество, воду и отопление увеличатся в среднем на 12%.

ЖКХ Отопление Деньги
31 января 2025, 21:25
Минтруд предложил платить за звание «Мать-героиня» более 70 тысяч рублей
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В России пройдет общественное обсуждение законопроекта о ежемесячной выплате женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», на сумму 72,4 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

По поручению президента России Владимира Путина министерство разработало законопроект, согласно которому ежемесячную выплату «Матерям-героиням» приравняют к вознаграждению Героям труда и установят на уровне 72,4 тысячи рублей. Правительство будет повышать эту сумму каждый год в феврале.

Получатели смогут выбрать - получать деньги или пакет социальных услуг, например, освобождение от платы за ЖКУ, бесплатный проезд и билеты в музеи. «Матерям-героиням», удостоенным звания до принятия закона, назначат выплату с января 2025 года. Им не придется ходить по инстанциям, так как власти окажут новую меру поддержки в беззаявительном порядке.

Кроме многодетных семей глава государства поручил поддержать беременных студенток. Правительству предстоит увеличить пособие до прожиточного минимума.

Дети Выплаты в России Семья Минтруд РФ Деньги
31 января 2025, 04:37
Россиянам рассказали, насколько вырастут пенсии после доиндексации
РИА «Новости»
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После индексации средний размер пенсии в России увеличится на 2,1 тысячи рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Социальные выплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции по итогам прошлого года.

«Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит не 7,3%, как предполагалось, а 9,5%. В итоге средний размер страховых пенсий составит порядка 24 550 рублей, а не 24 059 рублей, как предполагалось ранее», - уточнил эксперт.

Ляшок отметил, что в конце 2024 года средний размер страховой пенсии составлял 22,4 тысячи рублей, поэтому она вырастет на 2100 рублей. Российские пенсионеры получат в феврале специальную доплату для учета недоиндексации пенсий в январе.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил дважды проиндексировать военные пенсии - на 9,5% с 1 января и на 4,5% с октября 2025 года.

Пенсия Пенсионеры Россия Деньги Инфляция

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