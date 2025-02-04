Центробанк опроверг мифы о принудительном переходе на цифровой рубль

Представитель регулятора сообщил о новом всплеске распространения ложной информации о цифровом рубле в социальных сетях и мессенджерах.

«Как правило, авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста», - сказали в Банке России.

Авторы распространяемых сообщений и постов убеждают избегать использования цифровых рублей и писать отказы от их подключения, а также запугивают россиян тем, что переход на новую валюту будет принудительным и станет причиной ограничения расходов.

Однако в Центробанке еще раз подчеркнули, что цифровой рубль будет дополнительным к уже существующим наличным и безналичным рублям, а использовать его или нет - выбор каждого человека.

Ранее в Госдуме опровергли другой фейк о цифровом рубле. Депутат Сергей Гаврилов заявил, что распространившиеся в социальных сетях сообщения о том, что российские пенсионеры теперь будут получать выплаты только цифровыми рублями , не соответствуют действительности.

Информацию рассылают мошенники, которые создают мошеннические сайты якобы для регистрации кошельков, а также для заполнения «формы отказа», с помощью которой преступники собирают личные данные пожилых россиян.