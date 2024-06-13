Центробанк объяснил, почему из-за санкций США заблокировали торги евро
Торги евро на Мосбирже остановили из-за санкций США. Центробанк объяснил, что страны Евросоюза вынуждены соблюдать американские ограничения. Об этом сообщили «Ведомости».
«Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро», - заявила пресс-служба регулятора.
США 12 июня расширили санкции против России. Американский Минфин запретил предоставлять услуги, связанные с информационными технологиями, внес в черный список 200 организаций и 30 физлиц, пригрозил банкам из третьих стран вторичными санкциями.
На следующий день Мосбиржа остановила торги евро и долларом , в том числе гонконгским.
Открытие торгов 13 июня в других валютах на срочном, валютном и рынке драгметаллов перенесли с семи часов на 09:50. Депутат Михаил Делягин допустил, что из-за санкций площадка изменит формат работы с валютой.