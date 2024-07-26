Центробанк не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки

Центробанк поднял ключевую ставку до 18% впервые с декабря 2023 года. Решение было ожидаемым, отметил в интервью 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота, но оно грозит ростом инфляции и резким обрушением ипотечных сделок.

Финансист напомнил, что накануне повышения ключевой ставки Центробанка экономисты Института экономики Российской академии наук выпустили небольшой аналитический комментарий, который указывал на то, что в этой ситуации ставку надо не повышать, а понижать, потому что более высокой она спровоцирует еще больше побочных эффектов. В части - возникновение рисков рецессии.

«В данном случае мы получаем очень такой смешанный эффект. С одной стороны, как Банк России уверяет, что больше инструментов нет, кроме как повышать ставку. С другой стороны - растущая ставка увеличивает процентные расходы предприятий и граждан по кредитам», - пояснил Бархота.

«Об эффективности говорить не приходится» В компаниях повышение ключевой ставки приводит к росту издержек, которые влекут подорожание продукции, что провоцирует инфляцию.

«В текущих условиях идет опережающее подорожание товаров и услуг, снижение покупательной способности рубля и сохранение проинфляционного фона в течение длительного периода. Поэтому Банк России был вынужден применить ужесточение монетарной политики, что повлекло вот такое повышение ставки», - рассказал эксперт.

Повышение ключевой ставки ЦБ: чем грозит Другое дело, что в данном случае «лечение» не соответствует первопричинам. Надо понимать, что сохраняющийся проинфляционный фон и дополнительные инфляционные процессы являются напрямую следствием дорожающего импорта, а также государственных расходов, которые тоже достаточно серьезные.

Рыночная власть застройщиков достаточно серьезная, подчеркнул он. Они стараются не допустить падения цен на жилье и будут использовать какие-то акции, которые часто сводятся к схемам перераспределения котировок: жилье дорожает, а ставка якобы уже низкая, хотя ежемесячный платеж один и тот же.

«Поэтому в этом смысле ипотека становится менее доступной, как и жилье, и это потребует потом еще более радикального вмешательства, помимо переформатирования льготных программ и подобных вещей», - заключил Бархота.

Повышении ключевой ставки до 18% ранее допустил экономист Никита Масленников. Но он уверен, что такой шаг спасет экономику от «перегрева», а еще одним последствием станет снижение потребительского спроса, который подхлестывает рост цен.

Самый страдающий сегмент - ипотека Повышение ключевой ставки отразится и на ипотечных кредитах россиян.

«С ипотекой ситуация еще более печальная, потому что сейчас средняя ставка по рыночным программам ипотеки составляет порядка 20,5-21,5% годовых. <…> Текущее повышение ключевой ставки может еще поднять ставки по рыночной ипотеке на величину от половины до полутора процентных пункта», - подчеркнул эксперт.

При таких ставках склонность заемщиков покупать жилье в ипотеку резко снижается. Естественно, это грозит замедлением темпов роста ипотечного портфеля и другими неприятными вещами.

Бархота сделал краткосрочный прогноз: застройщики будут предлагать собственную ипотеку по льготной ставке от нуля до 10%. Но выпадающие процентные доходы начнут аллоцировать стоимость жилья.