Центробанк назвал дату пика годовой инфляции
Банк России предположил, что пикового значения показателя годовой инфляции смогут достигнуть весной-летом 2024 года. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин, его слова привел ТАСС.
«Показатель годовой инфляции, наверное, максимальная точка будет пройдена где-то там весной-летом», - отметил Заботкин.
На вопрос о возможном повышении ставки уже на следующем заседании совета директоров ЦБ зампред ответил, что регулятору предстоит «оценить целесообразность дополнительного повышения ставки, исходя из обновления прогноза».
Центробанк России также анонсировал презентацию нового дизайна банкнот номиналом в одну и пять тысяч рублей. Их представит заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что заложенных в проекте федерального бюджета России средств хватит для выполнения всех основных обязательств.