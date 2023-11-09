Центробанк на фоне нехватки кадров призвал повысить производительность труда

«Мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, <…> ситуация с кадрами действительно очень острая», - сказала она.

Эльвира Набиуллина напомнила, что в некоторых регионах уровень безработицы опустился до 3% и ниже, а значит, работников не хватает. Особенно остро, по ее словам, это ощутили отрасли, перешагнувшие докризисный уровень, а именно машиностроение и химическая промышленность. Глава Центробанка призвала повысить производительность труда, чтобы обеспечить дальнейший рост экономики.

Трансформация экономики, по ее словам, продлится еще около двух лет.

Пик инфляции произошел в третьем квартале 2023 года, и весной 2024 года она начнет снижаться. Глава Центробанка заявила, что регулятор продолжит жесткую денежно-кредитную политику , чтобы вернуть темпы роста цен к плановым показателям.