Центробанк может сделать публичной процедуру обсуждения дизайна купюр

Сентябрьский рост цен на товары в России превысил все прогнозы, и эта динамика продолжается. Выход из ситуации возможен только при сохранении высоких ставок в экономике. С таким заявлением на пресс-конференции выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она напомнила, что регулятор удерживал ключевую ставку на уровне 7,5%, до июля этого года и сохранял мягкую кредитно-денежную политику.
«Ускорение инфляции стало свидетельством того что политика была слишком мягкой. Из-за временных лагов эффект остался до сих пор, а проведенное ужесточение проявит себя только через несколько кварталов», - заявила Набиуллина.
Глава Центробанка добавила, рост ВВП в третьем квартале также превысил ожидания. Этому помогли государственные инвестиции в сферу промышленности. Рост спроса со стороны потребителей позволил производителям перевести свои издержки в итоговые цены.
«В результате прибыль бизнеса приблизилась к рекордным значениям 2021 года. Это позволило предпринимателям задуматься о расширении производства, даже несмотря на увеличение ставок по кредитам», - подчеркнула Набиуллина.
Руководитель регулятора отметила, что главная проблема, которая сейчас стоит перед бизнесом - нехватка кадров. Для завлечения персонала предприниматели повышают зарплаты, а после повышают цены, чтобы компенсировать свои затраты. Поэтому просто расширением производства текущий спрос не удовлетворить, а инфляцию это подстегнет еще сильнее. Поэтому регулятор не станет пересматривать свою жесткую денежно-кредитную политику.
На последнем заседании Центробанк повысил ключевую ставку с 13 до 15%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что дальнейшее поднятие коэффициента зависит от замедления инфляции и ситуации в макроэкономике.