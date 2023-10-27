27 октября 2023, 16:02

Центробанк может сделать публичной процедуру обсуждения дизайна купюр

РИА «Новости»
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Центробанк намерен изменить процедуру обсуждения дизайна купюр. Теперь данный процесс может стать публичным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Глава ЦБ указала, что обновленный дизайн тысячи рублей представят в 2024 году. При этом регулятор не планировал вносить изменения в лицевую сторону купюры.

«Будет доработана другая сторона», - отметила Набиуллина.

Банки ЦБ РФ Центробанк
27 октября 2023, 17:35
ЦБ выступил за повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
РИА «Новости»
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Российский рынок ипотеки находится в стадии перегрева. Для снижения рисков вероятного дефолта правительство получило предложение о повышении первоначального взноса на льготные займы. Об этом заявила заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

«В сентябре только за месяц у нас ипотека выросла на 4,2%. Такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка», - указала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что не видит тенденции к снижению рисков. При этом разрыв в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках также сохранился.

«Нужно поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке», - сказала Набиуллина.

В сентябре текущего года в России увеличился первоначальный взнос по ряду льготных ипотечных программ. Постановление ограничило размер кредита, который может быть предоставлен с государственной поддержкой, уровнем в 80% стоимости жилья. То есть, первый взнос должен быть не менее 20% от полной цены.

Ранее Набиуллина заявила, что широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместными только как антикризисные меры. В ином случае положительный эффект перекрывается, и стоимость недвижимости начинает увеличиваться.

Банки ЦБ РФ Россия Ипотека Центробанк
27 октября 2023, 15:49
Льготы по ипотечным программам будут вводить только как антикризисные меры — Набиуллина
РИА «Новости»
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Широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместны только в качестве антикризисных мер. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Банки ЦБ РФ Деньги Центробанк
27 октября 2023, 15:48
Набиуллина рассказала, когда Центробанк понизит ключевую ставку
РИА «Новости»
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Устойчивое снижение инфляции может привести к сокращению процента по ключевой ставке. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции», - указал она.

По ее словам, базовый прогноз Центробанка говорит о том, что устойчивое снижение инфляции может произойти в 2024 году. При этом Набиуллина подчеркнула, что регулятор поднял ключевую ставку «ощутимыми шагами» и сделает это снова, если не увидит результатов.

В пятницу, 27 октября, состоялось заседание Центробанка. По его итогам стало известно, что ключевую ставку в России подняли сразу с 13% до 15% годовых. После этого на Мосбирже произошло резкое падение курсов доллара и евро.

Рубль Курс валют Деньги Центробанк
27 октября 2023, 15:46
ЦБ исключил смягчение кредитной политики ради снижения инфляции
РИА «Новости»
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Сентябрьский рост цен на товары в России превысил все прогнозы, и эта динамика продолжается. Выход из ситуации возможен только при сохранении высоких ставок в экономике. С таким заявлением на пресс-конференции выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что регулятор удерживал ключевую ставку на уровне 7,5%, до июля этого года и сохранял мягкую кредитно-денежную политику.

«Ускорение инфляции стало свидетельством того что политика была слишком мягкой. Из-за временных лагов эффект остался до сих пор, а проведенное ужесточение проявит себя только через несколько кварталов», - заявила Набиуллина.

Глава Центробанка добавила, рост ВВП в третьем квартале также превысил ожидания. Этому помогли государственные инвестиции в сферу промышленности. Рост спроса со стороны потребителей позволил производителям перевести свои издержки в итоговые цены.

«В результате прибыль бизнеса приблизилась к рекордным значениям 2021 года. Это позволило предпринимателям задуматься о расширении производства, даже несмотря на увеличение ставок по кредитам», - подчеркнула Набиуллина.

Руководитель регулятора отметила, что главная проблема, которая сейчас стоит перед бизнесом - нехватка кадров. Для завлечения персонала предприниматели повышают зарплаты, а после повышают цены, чтобы компенсировать свои затраты. Поэтому просто расширением производства текущий спрос не удовлетворить, а инфляцию это подстегнет еще сильнее. Поэтому регулятор не станет пересматривать свою жесткую денежно-кредитную политику.

На последнем заседании Центробанк повысил ключевую ставку с 13 до 15%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что дальнейшее поднятие коэффициента зависит от замедления инфляции и ситуации в макроэкономике.

Бизнес Центробанк

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