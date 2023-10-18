Центробанк допустил инфляцию выше 7% в России по итогам года
Рост цен в России в последнее время идет по высокой траектории 2021 года, в случае продолжения такого темпа, инфляция в РФ по годовым итогам может превысить прогноз Центробанка в 6-7%. Информация об этом есть в докладе «О чем говорят тренды», размещенном на сайте регулятора.
В документе сказано, что тенденцию возрастания потребительских цен наблюдают с лета. В период с января по сентябрь базовая инфляция составила 4,6% и превысила целевой уровень, установленный ЦБ. Однако месяц назад годовая инфляция увеличилась до 6% с 5,2%. В прошедшие недели рост цен шел по высокой траектории позапрошлого года.
«Если месячный рост цен до конца года будет идти близко к ней, инфляция может превысить текущий прогноз Банка России», - написано в докладе.
Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что Центральный банк сделает все возможное, чтобы снизить ключевую ставку. По его словам, процесс произойдет по мере стабильного замедления уровня инфляции в России.