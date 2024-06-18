Ценам на недвижимость предрекли падение из-за отмены льготной ипотеки

Эксперт напомнил, что начиная с 2022 года цены на жилье в новостройках значительно выросли. Стоимость таких квартир продолжает расти.

«Возможно, после отмены льготной ипотеки летом будет корректировка в цене, но в пределах 10%. После этого рынок обязательно восстановится, в силу того что первичное жилье дорожает всегда. И предпосылок на то, чтобы резко снизилась цена, нет», - заявил Ракута.

Он призвал не рассчитывать на существенные изменения цен. По словам Ракуты, сейчас на рынке недвижимости ажиотаж - застройщики хотят продать как можно больше квадратных метров до окончания действия льготной ипотеки.

Аналитик Олег Репченко предположил, что с 1 июля в России снизится количество выдаваемых ипотечных кредитов из-за отмены льготной ипотеки. По его словам, ставка 17-18% для таких займов слишком высока.

Цены на недвижимость могут снизиться на 10% после отмены льготной ипотеки. Об этом заявил ипотечный брокер в интервью news.ru. Падение будет несильным и недолгим - скорее всего, цены достаточно быстро отыграют назад.