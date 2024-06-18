18 июня 2024, 20:42

Ценам на недвижимость предрекли падение из-за отмены льготной ипотеки

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Цены на недвижимость могут снизиться на 10% после отмены льготной ипотеки. Об этом заявил ипотечный брокер в интервью news.ru. Падение будет несильным и недолгим — скорее всего, цены достаточно быстро отыграют назад.

Эксперт напомнил, что начиная с 2022 года цены на жилье в новостройках значительно выросли. Стоимость таких квартир продолжает расти.

«Возможно, после отмены льготной ипотеки летом будет корректировка в цене, но в пределах 10%. После этого рынок обязательно восстановится, в силу того что первичное жилье дорожает всегда. И предпосылок на то, чтобы резко снизилась цена, нет», - заявил Ракута.

Он призвал не рассчитывать на существенные изменения цен. По словам Ракуты, сейчас на рынке недвижимости ажиотаж - застройщики хотят продать как можно больше квадратных метров до окончания действия льготной ипотеки.

Аналитик Олег Репченко предположил, что с 1 июля в России снизится количество выдаваемых ипотечных кредитов из-за отмены льготной ипотеки. По его словам, ставка 17-18% для таких займов слишком высока.

Цены на недвижимость могут снизиться на 10% после отмены льготной ипотеки. Об этом заявил ипотечный брокер в интервью news.ru. Падение будет несильным и недолгим - скорее всего, цены достаточно быстро отыграют назад.

Недвижимость Ипотека Льготная ипотека
18 июня 2024, 14:55
Путин раскрыл, как воссоединение с Россией скажется на уровне жизни в Донбассе
РИА «Новости»
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Воссоединение с Россией для жителей Донбасса и Новороссии имело не только национально-культурное значение, но и экономическое. Они почувствуют, как интеграция повысит их уровень жизни. Президент Владимир Путин заявил об этом на встрече с главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.

«Люди должны почувствовать, что воссоединение с Россией носит не только национально-культурологический, но дает возможность поднять уровень жизни», - сказал он.

Путин привел в качестве примера состояние здравоохранения. По его оценкам, уровень медицины в Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках до присоединения к России оставался достаточно скромным.

За два года в новых регионах восстановили и построили более 18 тысяч объектов, сообщил RT. Вице-премьер Марат Хуснуллин в начале июня проинспектировал работы в Мариуполе.

Зарплаты Владимир Путин Экономика
18 июня 2024, 08:52
Красивые номера за 6 млн рублей обнаружили на машинах экс-замминистра Иванова
Unsplash
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Арестованный по уголовному делу о взятке бывший замминистра обороны Тимур Иванов владел внедорожниками Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса с дорогими номерами. Их стоимость могла превышать шесть миллионов рублей, сообщило РИА «Новости».

Журналисты сопоставили декларации экс-чиновника с данными баз «Автокод», «Автофейс» и других сервисов, а также сайта продажи красивых номеров. Chevrolet Suburban, которым владел Иванов, ездил под номером серии ААА региона 77. Подобные продавали за 2,5-3 миллиона рублей.

Другой внедорожник Иванова, Mercedes-Benz V-класса, имел номера серии МММ региона 77. Стоимость аналогичных составляла четыре миллиона рублей.

Иванова заключили под стражу в СИЗО «Лефортово». Его имущество арестовали, в том числе внедорожники и спортивный мотоцикл MV Agusta. Адвокат Эдуард Исецкий допустил, что после суда ограничения на собственность снимут.

Уголовное дело Коррупция Машины Деньги
18 июня 2024, 04:58
Россиянам рассказали, какую пенсию ждать при средней зарплате
РИА «Новости»
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Работник со средней зарплатой по России в 2024 году может рассчитывать на пенсию до 30 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«Исходя из положений Конвенции МОТ № 102, частично ратифицированной РФ, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка. <…> Для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч», - пояснила она.

Депутат также напомнила, что в 2024 году для выхода на пенсию нужно заработать не менее 28,2 ИПК (Индивидуальный пенсионный коэффициент) и иметь 15-летний стаж работы.

Ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова напомнила, что с 1 июля рост пенсий затронет работающих пенсионеров , уволившихся в июне. Также повышение выплат ждет россиян, которые в июле отметят 80-летний юбилей.

Пенсия Рубль Россия Работа Зарплаты
17 июня 2024, 16:04
Совкомбанк ввел сезонный вклад «Выгодное лето с Халвой»
РИА «Новости»
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Клиенты Совкомбанка могут воспользоваться новой услугой финансовой организации. Речь идет о сезонном вкладе под названием «Выгодное лето с Халвой».

Вклад можно открыть на новый срок - до 36 месяцев. При этом ставка при его открытии составит 18%. Для тех клиентов, которые регулярно используют карту «Халва» для покупок, ее увеличат на 1% в конце срока действия.

Для того чтобы ее повысить, клиенту необходимо соблюсти одно условие: у него не должно быть просроченной задолженности по любым кредитам.

Открыть сезонный вклад можно на любой срок от трех до 36 месяцев. При этом минимальная сумма, которую можно положить на счет, составляет 50 тысяч рублей.

«Вклад можно оформить в любом розничном отделении банка и онлайн, в мобильном приложении или личном кабинете», - отметили в пресс-службе финансовой организации.

Подробнее о вкладах Совкомбанка по ссылке.

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