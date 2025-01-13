13 января 2025, 10:51

Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель впервые с конца августа

РИА «Новости»
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Цена нефти марки Brent с поставкой в марте превысила отметку в 81 доллар впервые с конца августа 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Мартовские фьючерсы достигли максимальной отметки 81,47 доллара за баррель в 03:34 по московскому времени. К 09:11 цена опустилась до 81,19 доллара.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале подошли к максимальному показателю 78,36 доллара в 02:43 по Москве, а к 09:13 снизились до 78,07 доллара. Речь идет о самом высоком показателе с начала октября прошлого года.

США ранее объявили о введении самых масштабных санкций в отношении российского сектора энергетики. Ограничения, которые стали частью обязательств, взятых на себя Джо Байденом и лидерами G7, направлены на нефть и сжиженный природный газ из России.

Нефть Экономика
13 января 2025, 11:08
В Центробанке назвали бессмыслицей вбросы о заморозке вкладов россиян
РИА «Новости»
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В Центробанке назвали бессмысленным решение по сбору денег россиян со вкладов для финансирования экономики. В Telegram-канале регулятора отметили, что средства и без того задействованы в экономике.

«Это бессмыслица. Эти деньги и так уже работают в экономике», - заявили в ЦБ.

Также в банке объяснили, что из денег, которые компании и граждане положили на депозиты, банки выдают кредиты тем, кто «видит возможности для расширения бизнеса здесь и сейчас».

Ранее эксперт Института экономики роста имени Столыпина Дмитрий Григориади заявил, что налог по вкладам в 2025 году будут выплачивать по новым правилам , которые зависят от ключевой ставки ЦБ.

Если годовой доход в этом году превысит 2,4 миллиона рублей, то налог по вкладам увеличится до 15% с суммы превышения. Федеральная налоговая служба рассчитывает размер выплат по информации из банков.

Банки Доходы Налоги Кредиты Бизнес Деньги Центробанк Экономика
13 января 2025, 09:27
В России введут новую систему индексации выплат по уходу за инвалидами
РИА «Новости»
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В России с 1 февраля введут новую систему индексации выплат для ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Об этом со ссылкой на данные Минтруда сообщили «Ведомости».

«Правительство России будет ежегодно пересматривать размер ежемесячных выплат для лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1-й группы, в соответствии с уровнем фактической инфляции», - уточнили авторы материала.

Изменения в указ о выплатах ухаживающим за инвалидами внес российский лидер Владимир Путин. В документе обозначили, что власти должны будут каждый год пересматривать размер соответствующих выплачиваемых пособий, исходя из индекса роста цен за предыдущий год.

Ранее стало известно, что в России с 1 января поменялась предельная сумма для начисления пенсионных страховых взносов. В новом году она составила два миллиона 759 тысяч рублей.

Рубль Выплаты в России Россия Инвалиды Владимир Путин Инфляция
13 января 2025, 09:25
Сбербанк по итогам 2024 года спас от мошенников 300 миллиардов рублей
Фото: РИА «Новости»
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По итогам 2024 года Сбербанк помог гражданам России спасти от мошенников более 300 миллиардов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

В пересчете на каждого клиента Сбербанка, к которым относится почти все экономически активное население России, спасти удалось 2,8 тысячи рублей.

«В офисах коллеги также открывают людям глаза на происходящее и выводят их из-под воздействия мошенников», - подчеркнул Кузнецов.

Он уточнил, что сотрудникам банка удалось «расколдовать» и спасти от необдуманных действий около четырех тысяч россиян.

Ранее Кузнецов сообщал, что от 10 кредитных финансовых пирамид в России пострадали более двух тысяч граждан. Сбербанку удалось спасти от действий преступников уже 1,6 миллиарда рублей своих клиентов.

Банки Мошенничество Сбербанк Экономика
12 января 2025, 05:33
Россиянам стал доступен новый способ легального заработка
РИА «Новости»
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Простые граждане смогут получать законный доход при помощи майнинга криптовалюты. О новых правилах агентству «Прайм» рассказал директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.

«Физические лица могут заниматься майнигом криптовалюты без включения в реестр, но в пределах норм электроэнергии. В случае превышения этой нормы гражданин должен зарегистрироваться в качестве ИП и подать заявление на включение в реестр», - пояснил специалист.

По новому закону осуществлять майнинг криптовалюты с 1 ноября 2024 года могут как юридические, так и физические лица. Безделов отметил, что доверие к криптовалюте увеличилось, а желающих майнить стало больше.

В 10 российских регионах с 1 января 2025 года запретили майнинг криптовалют. Ограничения продлятся до 15 марта 2031 года.

Законы Доходы Криптовалюты

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