Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель впервые с конца августа

Мартовские фьючерсы достигли максимальной отметки 81,47 доллара за баррель в 03:34 по московскому времени. К 09:11 цена опустилась до 81,19 доллара.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале подошли к максимальному показателю 78,36 доллара в 02:43 по Москве, а к 09:13 снизились до 78,07 доллара. Речь идет о самом высоком показателе с начала октября прошлого года.

США ранее объявили о введении самых масштабных санкций в отношении российского сектора энергетики. Ограничения, которые стали частью обязательств, взятых на себя Джо Байденом и лидерами G7, направлены на нефть и сжиженный природный газ из России.