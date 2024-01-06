06 января 2024, 23:03

ЦБ заявил о приросте наличных у россиян

РИА «Новости»
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Банк России заявил, что прирост наличных у россиян по итогам 2023 года составил 1,9 триллиона рублей. Об этом сообщил РБК.

По данным Центробанка, объем наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 триллиона рублей. За 11 месяцев прошлого года остатки наличности на руках у населения выросли на 9,6%, или на 1,56 триллиона рублей. При этом объем наличности за 28 дней декабря вырос еще на 374,7 миллиарда рублей.

Если сравнить с 2022 годом, то в то время объем наличных в обращении вырос на 2,28 триллиона рублей.

По словам управляющего директора Газпромбанк Private Banking Егора Сусина, прошлый год оказался разорван по динамике.

«Начало года сопровождалось сильным оттоком в наличность, а с осени началось устойчивое сокращение объема наличных в обращении, связанное с ростом депозитных ставок», - заявил он.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что сумма банковских вкладов всегда имеет значение при назначении социальных пособий. По его словам, чтобы получить финансовую поддержку, средний доход семьи не должен быть выше регионального прожиточного минимума.

Россия Деньги Центробанк
06 января 2024, 03:48
Юрист объяснил, как не прогадать с высокими вкладами
РИА «Новости»
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Сумма банковских вкладов всегда имеет значение при назначении социальных пособий. Как не прогадать с накоплениями и не лишиться соцвыплат, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал в интервью агентству «Прайм».

Вклады имеют значения при назначении единого пособия при беременности и на детей, выплат малообеспеченным, субсидий на оплату коммунальных услуг. Чтобы получить финансовую поддержку, средний доход семьи не должен быть выше регионального прожиточного минимума.

«Для получения пособия размер вклада в банке не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты - одного прожиточного минимума. Если этот показатель превышен, то в назначении пособия откажут», - отметил Виноградов.

Ранее в России изменили условия на получение кредитных карт. С 1 января 2024 года доля выдачи кредитов для граждан, у кого долговая нагрузка достигает до 80%, составит 25% вместо 30%.

Сейчас с кредитами лучше повременить и дождаться снижения ключевой ставки до 7-9%. Пока наиболее подходящее время для вкладов, отметил экономист Дмитрий Овсянников.

Банки Выплаты в России Семья Россия Кредиты
05 января 2024, 01:04
Россияне озвучили желаемый размер зарплаты
РИА «Новости»
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Средние зарплатные ожидания россиян достигли 115 тысяч рублей в месяц к началу 2024 года. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

В качестве аргумента профессор привел результаты социологических исследований, которые регулярно проводят на тему доход населения. В начале 2022 года россияне искали вакансии с заработком на уровне 96 тысяч рублей в месяц. А в мае прошлого года запросы выросли до 106 тысяч рублей.

Зубец связал рост зарплатных ожиданий с хорошим показателем экономической динамики. В России стало проще найти хорошую работу с высоким окладом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к концу года зарплаты в стране увеличатся в среднем на 8%. Также ожидается повышение реальных располагаемых доходов граждан на 5%.

Россия Зарплаты Экономика
05 января 2024, 00:44
Марк Цукерберг продал более миллиона акций компании Meta
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Американский бизнесмен, создатель социальной сети Facebook* избавился от 1,28 миллиона акций своей компании Meta** за два месяца. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

По данным журналистов, предприниматель продал акции в связи с ростом их стоимости почти в два раза - на 194%. За них Цукерберг получил 428 миллионов долларов. Продавать акции он начал с 1 ноября 2023 года. До этого он не выставлял их на продажу два года.

В феврале 2022 года стоимость акций Meta** снизилась с 300 до 200 долларов за штуку. В октябре того же года их цена упала до минимума - ниже 100 долларов за бумагу. После акции компании демонстрировали рост. В декабре 2023 года они стоили уже 344 доллара за бумагу.

Стоимость социальной сети Twitter, которая сейчас называется Х, наоборот, падает. После того, как ее купил Илон Маск, цена снизилась более чем на 70%. Такая тенденция связана с отказом рекламодателей от сотрудничества с Х после антисемитских высказываний.

В крупной китайской компании Alibaba начались проблемы из-за борьбы высокопоставленных сотрудников за власть. Ранее проведенная там реструктуризация не сработала.

*Facebook принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская **Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.

Facebook Twitter Илон Маск Марк Цукерберг
04 января 2024, 02:21
Рубль рухнул на первых торгах 2024 года
Freepik
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В первый день торгов 2024 года на Московской бирже рубль заметно подешевел. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

К моменту закрытия торгов курс доллара США составил 92 рубля - это на 1,64 рубля выше, чем в конце прошлого года. Цена евро поднялась до 100,23 рубля (подорожание на 60,75 копейки), а китайский юань вырос на 14,05 копейки - до 12,752 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», снижение курса рубля может быть связано с падением нефтяных котировок, а также временным дефицитом валюты из-за официальных новогодних каникул в России.

В четверг, 28 декабря, рубль заметно укрепился в ходе торгов на Московской бирже.

Курс евро снизился на 1,21 рубля и составил 99,96 рубля.

Американский доллар тоже подешевел. Его цена составила 89,95 рубля, что на 1,32 рубля ниже предыдущего дня торгов.

Евро Рубль Россия Курс доллара Курс евро Мосбиржа

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