14 января 2024, 16:40

ЦБ запретит банкам опираться на слова заемщиков об их доходе

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Центробанк решил запретить банкам и микрофинансовым организациям учитывать документально неподтвержденные сведения о доходах. Об этом сообщило издание «Известия».

Финансовые организации с 2024 года не смогут при выдаче кредитов ориентироваться на анкеты заемщиков. На такой шаг Банк России пошел в рамках борьбы с чрезмерной закредитованностью населения. ЦБ выявил случаи, когда россияне указывали завышенные суммы доходов, чтобы им одобрили ссуду.

В издании указали, что нововведение в первую очередь повлияет на выдачу небольших кредитов. По словам эксперта Аллы Храпуновой, внедрение мер потребует донастройки внутренних процедур у финорганизаций. Она добавила, что нововведения ЦБ защитят многих россиян от попадания в долговую яму.

Ранее аналитическая компания Frank RG заявила, что банки в 2023 году выдали жителям России кредиты на сумму 16,8 триллиона рублей. Объемы выдачи займов в стране увеличились более чем в 1,5 раза.

Банки Доходы Россия Кредиты Центробанк
14 января 2024, 16:10
Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей достигла исторического максимума
Читайте нас в: Google Новости
Доля россиян, доходы которых превышают 100 тысяч рублей, выросла за 2022 год до 7,4% — на 1,7 процентного пункта. Этот показатель достиг максимального значения за все время ведения статистики, сообщило РИА «Новости».

По данным Росстата, доля жителей России, доходы которых насчитывает от 60 до 100 тысяч рублей, выросла на 2,7 процентного пункта - до 15,3%. Численность россиян с доходами от 45 до 60 тысяч увеличилась на 1,8 процентного пункта - до 13,5%.

Выросла также доля жителей с зарплатой от 27 до 45 тысяч - этот показатель увеличился на 1,5 процентного пункта, до 27,4%.

Численность россиян с небольшими доходами снизилась. По информации Росстата, доля граждан с заработной платой от 19 до 27 тысяч рублей уменьшилась на один процентный пункт, до 16,1%. Число жителей, получающих 10-19 тысяч рублей, сократилось на 3,9 процентного пункта, до 15,9% Ранее стало известно о сокращении в России неравенства между бедными и богатыми. По данным Росстата, разница в доходах 10% богатейших и беднейших семей уменьшилась с 10,3 до 9,1 раза.

Доля россиян, доходы которых превышают 100 тысяч рублей, выросла за 2022 год до 7,4% - на 1,7 процентного пункта. Этот показатель достиг максимального значения за все время ведения статистики, сообщило РИА «Новости».

Статистика Рубль Доходы Зарплаты Росстат
13 января 2024, 22:11
Продукты питания в России выросли в цене почти на 9% за год
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Цена на потребительские товары за 2023 год поднялась на 8,86%, следует из отчета Росстата. В декабре рост стоимости продуктов составил 1,65%.

Рост цен за прошедшие 12 месяцев оказался меньше, чем за прошлый год: тогда стоимость товаров повысилась на 10,57%, преимущественно из-за санкций и сопутствующих логистических проблем.

Сильнее остальных в цене поднялись куриные яйца: их стоимость по сравнению с прошлым декабрем выросла на 61%, а за последний месяц они стали дороже на 18,1%. Другим продуктом, который вырос в цене, оказалось куриное мясо. Ситуацию удалось стабилизировать в декабре, когда оно стало дешевле на 2%. Ранее экономисты пообещали россиянам скорое возвращение курятины в магазины.

За последний месяц значительно поднялась цена на плодоовощную продукцию: в частности, огурцы стали дороже на 40%. Апельсины, наоборот, оказались дешевле на 7,2%. В число подешевевших за декабрь продуктов также вошли сахар-песок, пшено, гречневая крупа и икра лососевых рыб.

Накануне Росстат сообщил, что инфляция в России замедлилась до 7,42% по итогам 2023 года.

Росстат Продукты Инфляция
13 января 2024, 16:49
«Слово пацана» внесли в список финансовых пирамид
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Банк России внес в список организаций с признаками финансовой пирамиды интернет-проект «Слово пацана/Slovopacana», следует из реестра регулятора. Сайт содержит кадры из одноименного сериала и «пацанские цитаты».

Организаторы проекта предлагают сделать взнос в криптовалюте, объяснили в Центробанке. Взамен выдаются «какие-то токены», использующиеся внутри проекта. Они якобы постоянно растут в цене до 25%. Для повышения курса необходимо привлечь больше людей. Выявить организаторов пирамиды практически нереально, так как они не оставляют своих контактов.

«Это классическая пирамида: людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут со всеми деньгами», - предупредили в Telegram-канале ЦБ.

В Свердловской области в прошлом году выявили 20 организаций, ведущих незаконную финансовую деятельность. Из них 80% оказались черными кредиторами. Также в регионе действовала финансовая пирамида P2P Arbitration.

Банки Россия Деньги Центробанк
13 января 2024, 08:34
Россия вошла в топ-5 стран с самым ощутимым ростом пенсий
Читайте нас в: Google Новости
Россия к началу 2023 года вошла в пятерку стран с наиболее ощутимым ростом пенсий в реальном выражении. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата и стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития.

Падение реальных пенсий стало самым ощутимым в Эстонии (на 9,7%), Польше (на 7,7%) и Коста-Рике (на 7,1%).

Ранее Superjob опубликовал результаты опроса россиян, судя по которым, среднестатистический житель мечтает получать пенсию примерно в 47,6 тысячи рублей. Как оказалось, такие большие выплаты доступны только тем, кто получал зарплату около 120 тысяч рублей.

Самым заметным в январе 2023 года стал рост реального размера пенсий в Турции. По сравнению с тем же месяцем 2022-го показатель вырос на 17,4%. На втором месте оказалась Мексика с ростом на 15,6%, тройку замкнула Бельгия (2,8%), на четвертом месте расположилась Испания (2,5%). Россия с ростом пенсий на 2,4% вышла на пятое место. Она обогнала Соединенные Штаты с их показателем 2,2%.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Россия Росстат

Новости по теме