ЦБ запретит банкам опираться на слова заемщиков об их доходе

Финансовые организации с 2024 года не смогут при выдаче кредитов ориентироваться на анкеты заемщиков. На такой шаг Банк России пошел в рамках борьбы с чрезмерной закредитованностью населения. ЦБ выявил случаи, когда россияне указывали завышенные суммы доходов, чтобы им одобрили ссуду.

В издании указали, что нововведение в первую очередь повлияет на выдачу небольших кредитов. По словам эксперта Аллы Храпуновой, внедрение мер потребует донастройки внутренних процедур у финорганизаций. Она добавила, что нововведения ЦБ защитят многих россиян от попадания в долговую яму.

Ранее аналитическая компания Frank RG заявила, что банки в 2023 году выдали жителям России кредиты на сумму 16,8 триллиона рублей. Объемы выдачи займов в стране увеличились более чем в 1,5 раза.