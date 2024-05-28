28 мая 2024, 16:30

ЦБ запланировал расширить лимит одной операции для физлиц в СБП

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Банк России может расширить для физических лиц максимальный лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с одного миллиона до 30 миллионов рублей при переводе средств между своими счетами в разных банках. Проект документа опубликовали на сайте регулятора.

Предполагается, что расширенный лимит будет действовать и для переводов физлиц на спецсчет оператора финансовой платформы, где бенефициаром выступает отправитель.

Проект обсудят с 28 по 30 мая. Указание должно вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее ЦБ ужесточил количественные ограничения на выдачу займов закредитованным россиянам.

Банки Рубль Россия
28 мая 2024, 15:37
Закон о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки продлили до 2030 года
РИА «Новости»
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В России продлили до 2030 года программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

Президент Владимир Путин ставил задачу во время послания Федеральному Собранию.

«Чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства выплату в размере 450 тысяч рублей для улучшения жилищных условий», - отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он подчеркивал, что Госдума работает над усилением мер поддержки семей с детьми. По его словам, продление этой программы - важное решение. Оно позволит повысить уровень доступности жилья для многодетных семей.

В России могут пересмотреть условия семейной ипотеки. В середине мая Минфин призвал привязать кредит на жилье к возрасту детей. Также министерство предложило повысить ставку ипотеки до 12% годовых, если детям исполнилось больше шести лет.

Законы Выплаты в России Семья Россия Ипотека
27 мая 2024, 23:18
Есть и полтора миллиона. Жителям Подмосковья рассказали, сколько нужно для аренды дачи
Freepik
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Загородные дома в Подмосковье стабильно пользуются спросом. За сколько можно снять особняк, и что арендатор получит за указанные в объявлении деньги, выяснила Елена Кононова в стриме 360.ru с риелтором и экспертом по недвижимости Натальей Перескоковой.

Цена за дом колеблются от 50 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц. Однако есть объекты и по полтора миллиона, заверила собеседница 360.ru. Но это дворцы, средняя ценовая вилка составляет 50-70 тысяч рублей, уточнила она.

«Но если говорить о средней разумной цене на подмосковные дачи, это от 50 до 70 тысяч рублей. Это в среднем. Но вообще спрос на дома от 50 до 100, до 120 тысяч рублей. Это так называемый среднестатистический запрос», - добавила Наталья Перескокова.

Такие дома обычно снимают семьи с двумя-тремя детьми. Они хотят большую кухню-гостиную и несколько спален. Также среди требований - отсутствие точечной застройки двора, отметила риэлтор.

«Чтобы был участок в порядке, чтобы на этом участке можно было и детям поиграть, и питомцам погулять, и всем получить удовольствие», - рассказала Перескокова.

Дети Семья Недвижимость Деньги
27 мая 2024, 22:38
«Давно назревшее решение». Усманов поддержал идею перераспределения налоговой нагрузки
РИА «Новости»
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Россияне с высоким уровнем доходов должны выплачивать больше денег в государственную казну. Об этом, как сообщила пресс-служба компании «Металлоинвест», заявил основатель холдинга USM Алишер Усманов,

«Увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами - давно назревшее решение», - подчеркнул он.

По его словам, благодаря этому государству будет проще справляться с решением социальных задач, не оказывая при этом давления на людей с невысокими доходами.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налоговый режим для самозанятых не будут менять до 2028 года.

О работе над модернизацией налоговой системы страны в конце апреля сообщал президент Владимир Путин.

Доходы Россия Работа Деньги
27 мая 2024, 20:22
Россиян предупредили о существенном подорожании земляники
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Нагрянувшие в мае морозы лишат россиян земляники — из-за заморозков цена на ягоду вырастет на 100%. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Нагрянувшие в мае морозы лишат россиян земляники - из-за заморозков цена на ягоду вырастет на 100%. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации Mash, стоимость килограмма земляники может достичь шести тысяч рублей. Заморозки уничтожили в центральных районах России до 90% урожая. Такая информация пришла из Курской, Липецкой и Брянской областей. Поставщики планируют повысить цену вдвое, сообщил Telegram-канал.

Из-за повышения цены на ягоды вырастет стоимость десертов, для изготовления которых используют землянику, добавили журналисты.

Глава Ягодного союза России Ирина Козий рассказала, что больше всего майские заморозки ударили по тем культурам, которые в период заморозков цвели.

Еда Россия Погода Экология

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