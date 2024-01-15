ЦБ указал на риски при взимании банками ипотечных комиссий с застройщиков

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В ЦБ допустили, что разница в комиссии может в конечном счете перейти на финальную стоимость жилья.

«По мнению Банка России, для банков государственные программы ипотечного кредитования остались прибыльными, несмотря на изменение условий. Взимание комиссий за выдачу льготные кредитов создаст риски», - отметили в пресс-службе.

Регулятор объяснил, что выдача льготных кредитов на покупку жилья только у выплачивающих комиссию застройщиков ослабляет конкуренцию, снижает прозрачность и повышает сегментированность рынков проектного финансирования и ипотечного кредитования.

«В конечном счете застройщики могут переложить комиссии на цены, что еще больше увеличит разницу стоимости вторичного и первичного жилья. Для ипотечных заемщиков это несет риски», - добавили в ЦБ.

Ранее стало известно, в ФАС получила жалобы от застройщиков на банки, которые начали ограничивать выдачу кредитов на приобретение жилья.