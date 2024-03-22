ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

«Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», - отметили в ЦБ.

С прошлого года Банк России начал повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией. В декабре показатель достиг 16%, в феврале 2024 года регулятор сохранил ставку на текущем уровне.

Опрошенные РИА «Новости» аналитики ожидали, что ЦБ также оставит ключевую ставку на уровне 16% годовых, в том числе из-за необходимости оценить уже принятые меры по денежно-кредитной политике.

По данным Центробанка, средний рост цен за декабрь–январь снизился до 6,6%. Это почти в два раза ниже по сравнению с осенними месяцами, когда стоимость товаров и услуг взлетела на 11,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что ужесточение кредитно-денежной политики показало эффект.