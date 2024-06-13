ЦБ отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи

В Сети распространяют информацию о том, что введение США санкций против Мосбиржи якобы приведет к запрету использования доллара и евро в России и неконвертируемости рубля. Информация об этом оказалась фейком.

Фейк В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в России запретят обращение доллара и евро, страну закроют на «железный занавес», а рубль станет неконвертируемым с 13 июня 2024 года после введения США санкций против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. У неофициальных дилеров валюту якобы можно будет приобрести в несколько раз дороже по сравнению с официальным курсом.

Правда В Центробанке после введения санкций против Мосбиржи приняли решение о приостановке биржевых валютных торгов, а также расчетов по биржевым инструментам в долларах и евро. При этом торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах проводятся в штатном режиме. Сделки с долларом и евро продолжили совершаться на внебиржевом рынке.

Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю Банк России перешел к использованию банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Компании и граждане смогут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки. Все средства в долларах и евро на счетах и вкладах граждан и компаний останутся сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах и евро сохранится прежний режим выдачи средств, установленный Банком России.

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