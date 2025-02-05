05 февраля 2025, 20:08

ЦБ не будет повышать ключевую ставку — Аксаков

РИА «Новости»
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Банк России не будет повышать ключевую ставку на своем первом заседании совета директоров в 2025 году, которое пройдет 14 февраля. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На последнем заседании совета директоров в декабре Центральный банк РФ принял неожиданное решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Хотя эксперты прогнозировали ее повышение до 23% годовых.

По словам Аксакова, за последние недели темпы инфляции в российской экономике несколько снизились.

«Поэтому полагаю, что на ближайшем заседании Центральный банк не повысит ключевую ставку, исходя из тенденции», - сказал он.

Аксаков считает, что в этом году Банк России будет постепенно снижать ключевую ставку.

Ранее Центробанк опроверг мифы о принудительном переходе на цифровой рубль. Регулятор подчеркнул, что эта валюта станет дополнением к уже существующим наличным и безналичным рублям. Каждый человек сам решает, пользоваться ей или нет.

Банки Россия Деньги Центробанк
05 февраля 2025, 09:38
В Госдуме цифровой рубль назвали безопасным инструментом для долгосрочного хранения
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Цифровой рубль станет удобным и безопасным инструментом для долгосрочного хранения денег. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов.

Парламентарий напомнил, что каждый цифровой рубль будет помечен уникальным кодом, с помощью которого россияне смогут точно определять, через какие счета он проходил, кто им владел и где он находился в каждый временной промежуток.

Эта информация будет фиксироваться в системе Центрального банка, что лишит мошенников возможности размывать следы преступлений через цепочку переводов.

«С цифровым рублем такой сценарий не работает: если деньги украдены, их движение можно полностью проследить, заблокировать и вернуть законному владельцу. <…> То есть цифровой рубль создает более безопасную среду для граждан, исключает возможность анонимного обмана, защищает средства от необратимых хищений и делает финансовые потоки контролируемыми на государственном уровне», - сказал Гаврилов.

Накануне Центробанк заявил, что слухи об отказе от наличных рублях и принудительном переводе россиян на цифровые рубли являются очередным мифом, который не соответствует действительности.

Рубль Госдума РФ Экономика Цифровой рубль
04 февраля 2025, 10:59
Число ссуд на одного заемщика в России впервые снизилось за несколько лет
РИА «Новости»
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Впервые за несколько лет количество розничных кредитов на одного заемщика снизилось. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным бюро кредитных историй ОКБ, снижение зафиксировали в четвертом квартале 2024 года. Издание связало эту тенденцию с ужесточением банковского регулирования и высокой ключевой ставкой Центробанка.

Единственным сегментом, в котором не отмечали снижения, оказались кредиты наличными.

Несмотря на общую тенденцию, число кредитов на одного заемщика по-прежнему остается высоким - три ссуды, в то время как эксперты считают нормальным показателем не более двух. Остается на прежнем уровне и качество обслуживания долгов. По информации газеты, рост доли ссуд с просрочкой более 90 дней фиксировали на протяжении всего 2024 года.

Ранее финансист Алексей Лашко предупредил, что кредиты под залог недвижимости могут быть таить в себе риски. Он предостерег россиян от оформления таких займов через частных лиц или микрофинансовые организации.

Кредиты Экономика
04 февраля 2025, 08:23
Центробанк опроверг мифы о принудительном переходе на цифровой рубль
РИА «Новости»
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Слухи об отказе от наличных рублях и принудительном переводе россиян на цифровые рубли являются очередным мифом, который не соответствует действительности. Об этом РБК заявили в Центробанке.

Представитель регулятора сообщил о новом всплеске распространения ложной информации о цифровом рубле в социальных сетях и мессенджерах.

«Как правило, авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста», - сказали в Банке России.

Авторы распространяемых сообщений и постов убеждают избегать использования цифровых рублей и писать отказы от их подключения, а также запугивают россиян тем, что переход на новую валюту будет принудительным и станет причиной ограничения расходов.

Однако в Центробанке еще раз подчеркнули, что цифровой рубль будет дополнительным к уже существующим наличным и безналичным рублям, а использовать его или нет - выбор каждого человека.

Ранее в Госдуме опровергли другой фейк о цифровом рубле. Депутат Сергей Гаврилов заявил, что распространившиеся в социальных сетях сообщения о том, что российские пенсионеры теперь будут получать выплаты только цифровыми рублями , не соответствуют действительности.

Информацию рассылают мошенники, которые создают мошеннические сайты якобы для регистрации кошельков, а также для заполнения «формы отказа», с помощью которой преступники собирают личные данные пожилых россиян.

Мессенджеры Банки Соцсети Деньги Центробанк Цифровой рубль
03 февраля 2025, 03:46
Россияне массово пожаловались на банки из-за процентов по вкладам
РИА «Новости»
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Количество жалоб жителей России на банки в 2024 году, поступивших в Центробанк, значительно увеличилось. Такими данными с «Ведомостями»поделился представитель регулятора.

Он отметил, что из всех жалоб более 2000 обращений касались вопросов по вкладам, из которых 554 заявления были о высоких начисленных процентах.

Такая тенденция начала наблюдаться со второй половины 2025 года. В Центробанке отметили, что в 2023 году было зафиксировано в два раза меньше заявлений на начисление процентов по вкладам - 262.

В публикации рост жалоб связали с увеличением ключевой ставки ЦБ, которая начала расти с середины 2024 года. В итоге она достигла 21%. Во второй декаде декабря 2024 года в крупных банках ставку по вкладам подняли до 22,7%. Такая тенденция не осталась не замеченной для граждан страны.

Некоторые банки начали снижать ставки по вкладам на удержания Центробанком ключевой ставки на уровне 21%.

Количество жалоб жителей России на банки в 2024 году, поступивших в Центробанк, значительно увеличилось. Такими данными с «Ведомостями» поделился представитель регулятора.

Банки Россия Центробанк

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