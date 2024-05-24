ЦБ назвал условие изъятия имущества США для компенсации ущерба

Стоимость куриного яйца в России за период с января по май этого года упала на 12,4%. Стоит ли ожидать дальнейшего снижения цен на этот продукт, 360.ru обсудил с экспертом по рынку ретейла Андреем Карповым.

Данные о снижении цен на яйца на на 12,4% с января по май ранее опубликовала «Газета.ru» со ссылкой на данные поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».

«По яйцу действительно наблюдается снижение цен с начала года. Ситуация объективная, потому что ранее рост цен был связан с высоким спросом на фоне приближающегося Нового года. И, как мы уже отмечали ранее, с начала января цены потихоньку пошли вниз. Поэтому сейчас мы видим, что цены продолжают снижаться», - подчеркнул специалист.

Карпов отметил, что это сейчас ситуация немного отличается от традиционных трендов, потому что на Пасху стоимость цен на яйца может подрастать. Однако с учетом того, что в конце прошлого года можно было наблюдать крайне высокие значения стоимости, в мае было видно продолжающееся снижение.

«Цена может еще немного опуститься. Все связано с тем предложением, которое будет формироваться на рынке», - уточнил собеседник 360.ru.

По его словам, самое низкое предложение фиксировали в конце прошлого года. Это было обусловлено рядом факторов, в том числе птичьим гриппом.

«В настоящий момент ситуация в целом стабильна. Если не случится каких-то ЧС, птичьего гриппа, каких-то иных ситуаций с птицей, то в краткосрочном периоде в несколько месяцев ожидать роста цен не приходится», - заключил эксперт.