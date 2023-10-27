ЦБ исключил смягчение кредитной политики ради снижения инфляции

Она напомнила, что регулятор удерживал ключевую ставку на уровне 7,5%, до июля этого года и сохранял мягкую кредитно-денежную политику.

«Ускорение инфляции стало свидетельством того что политика была слишком мягкой. Из-за временных лагов эффект остался до сих пор, а проведенное ужесточение проявит себя только через несколько кварталов», - заявила Набиуллина.

Глава Центробанка добавила, рост ВВП в третьем квартале также превысил ожидания. Этому помогли государственные инвестиции в сферу промышленности. Рост спроса со стороны потребителей позволил производителям перевести свои издержки в итоговые цены.

«В результате прибыль бизнеса приблизилась к рекордным значениям 2021 года. Это позволило предпринимателям задуматься о расширении производства, даже несмотря на увеличение ставок по кредитам», - подчеркнула Набиуллина.

Руководитель регулятора отметила, что главная проблема, которая сейчас стоит перед бизнесом - нехватка кадров. Для завлечения персонала предприниматели повышают зарплаты, а после повышают цены, чтобы компенсировать свои затраты. Поэтому просто расширением производства текущий спрос не удовлетворить, а инфляцию это подстегнет еще сильнее. Поэтому регулятор не станет пересматривать свою жесткую денежно-кредитную политику.

На последнем заседании Центробанк повысил ключевую ставку с 13 до 15%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что дальнейшее поднятие коэффициента зависит от замедления инфляции и ситуации в макроэкономике.