23 июня 2024, 16:33

ЦБ Ирана заявил о скором запуске офшорного риала в расчетах с Россией

РИА «Новости»
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В скором времени в торговых операциях с Россией будут использовать офшорный риал. С таким заявлением выступил председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин, сообщило РИА «Новости».

«Разрабатывается идея офшорного риала.<...> Вскоре мы запустим первый [проект] офшорного риала [в сделках] с Россией», - заявил он.

Помимо этого, по словам Фарзина, с 23 июня в Иране введут в оборот цифровой риал, который пока будут использовать в зоне свободной торговли на острове Киш, отметил «Коммерсант».

Ранее иранский ЦБ сообщал, что вопрос об использовании офшорного риала в торговых операциях обсуждали с Россией, Афганистаном и Ираком. На российском направлении к 13 мая работу на эту тему почти завершили: центробанки стран договорились обменивать риал и рубль до уровня, который соответствует торговому балансу между государствами.

Офшорный риал ввели для сокращения использования евро и доллара в торговых расчетах и укрепления нацвалюты.

Россия Иран Экономика
23 июня 2024, 09:53
Для получающих зарплату в размере МРОТ предложили нулевой НДФЛ
РИА «Новости»
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В Федерации независимых профсоюзов России выступили за то, чтобы у россиян с зарплатой в размере МРОТ была нулевая ставка НДФЛ. Об этом в беседе с ТАСС заявила зампредседателя ФНПР и ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

«ФНПР выступает за введение нулевой ставки НДФЛ на доходы для тех, кто получает заработную плату в размере МРОТ», - сказала она.

Кузьмина привела аналогию с налогом на прибыль, когда предпринимателю не приходится платить его с себестоимости продукции, то есть с затрат. По ее словам, у работника тоже не должны вычитать НДФЛ с той суммы, которая возмещает затраты его рабочей силы по минимуму.

В Федерации добавили, что МРОТ необходимо ориентировать на минимальный потребительский бюджет. Последний, в отличие от прожиточного минимума, является потребительским бюджетом более высокого порядка, подчеркнула Кузьмина.

«И только он может обеспечить нормальное (а не суженное) воспроизводство рабочей силы», - отметила зампредседателя ФНПР.

Она добавила, что страховые выплаты в связи с утратой зарплаты по тем или иным причинам нужно связывать с ее величиной.

Россия Иран Экономика
23 июня 2024, 05:03
Экономист рассказал, кто может рассчитывать на пенсию в 48 тысяч рублей
Freepik
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Согласно опросу портала SuperJob, россияне считают достойной пенсию в размере 48 тысяч рублей. Экономист Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм», кто может рассчитывать на такую выплату «мечты».

Согласно данным Росстата, в среднем российские пенсионеры получают около 20 тысяч рублей. У федеральных чиновников пенсии выше - в среднем порядка 34 тысяч.

Рассчитывать на еще более высокие выплаты могут те, кто получает корпоративную пенсию в дополнение к государственной. А также ряд гражданских госслужащих и те, кто имеет заслуги перед государством. Но таких людей совсем не много - всего 5-7% от общего числа пенсионеров. Поэтому эксперт посоветовала россиянам заранее задуматься об альтернативных источниках формирования личного бюджета в старости.

Ранее в России приняли решение вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

Согласно опросу портала SuperJob, россияне считают достойной пенсию в размере 48 тысяч рублей. Экономист Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм» , кто может рассчитывать на такую выплату «мечты».

Пенсия Рубль Пенсионеры Выплаты в России Россия
22 июня 2024, 09:02
Совкомбанк изменил условия начисления бонусов по карте «Халва»
Global Look Press
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Совкомбанк принял решение изменить условия начисления бонусов по карте «Халва». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Финансовая организация решила отменить правило обязательных пяти покупок в месяц на сумму от 10 тысяч рублей. Ранее они были необходимы для получения кешбэка и повышенного процента на остаток по «Халве».

Начиная с 23 июня все подписчики «Халва. Десятка» смогут получать 15% годовых на остаток собственных средств по карте. Новым клиентам первые три месяца банк будет начислять 17% годовых на остаток по «Халве».

С этого же времени кешбэк по карте «Халва» будет начисляться за любые покупки собственными средствами, в том числе за покупки до 1000 рублей.

Подробнее об условиях по карте «Халва» - здесь.

Банки Рубль Правила Кешбэк Покупки
21 июня 2024, 17:40
Российским экспортерам смягчили правило о валютной выручке
РИА «Новости»
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Действующее с октября прошлого года правило для экспортных российских компаний об обязательной продаже 80% валютной выручки внутри страны пересмотрели. Как сообщила пресс-служба правительства, теперь минимальный порог полученных за продажу товаров за границу составляет 60%.

В кабмине объяснили такое решение стабилизацией курса рубля и достаточным объемом валюты на внутреннем рынке. Это правило сохранится до 30 апреля 2025 года.

Смягчение правила о валютной выручке экспортеров произошло после введения США санкций против Московской биржи , где проходили основные сделки по продаже долларов и евро, а также Национального клирингового центра, который выступал посредником при заключении контракта и гарантировал их безопасность.

Центробанк объявил, что теперь все официальные курсы валют недружественных стран станут рассчитывать на основе данных по внебиржевым сделкам.

Это привело к серьезной волатильности рубля, который за несколько дней поднялся сразу на четыре пункта по отношению к доллару, а после упал, потеряв сразу три позиции.

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