ЦБ Ирана заявил о скором запуске офшорного риала в расчетах с Россией

«Разрабатывается идея офшорного риала.<...> Вскоре мы запустим первый [проект] офшорного риала [в сделках] с Россией», - заявил он.

Помимо этого, по словам Фарзина, с 23 июня в Иране введут в оборот цифровой риал, который пока будут использовать в зоне свободной торговли на острове Киш, отметил «Коммерсант».

Ранее иранский ЦБ сообщал, что вопрос об использовании офшорного риала в торговых операциях обсуждали с Россией, Афганистаном и Ираком. На российском направлении к 13 мая работу на эту тему почти завершили: центробанки стран договорились обменивать риал и рубль до уровня, который соответствует торговому балансу между государствами.

Офшорный риал ввели для сокращения использования евро и доллара в торговых расчетах и укрепления нацвалюты.