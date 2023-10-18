ЦБ доработает дизайн обновленной банкноты в тысячу рублей
Банк России решил доработать дизайн обновленной тысячной купюры. Пока ее выпуск остановился, сообщила пресс-служба ЦБ.
Банкноты не успели поступить в широкое обращение.
О том, что банк готовится ввести в обращение модернизированные, выпущенные в современном дизайне банкноты в тысячу и пять тысяч рублей, стало известно 16 октября. Предполагалось, что они будут поступать в оборот постепенно. В оформлении использовали изображения достопримечательностей федеральных округов. Дизайн банкноты в тысячу рублей планировали посвятить Приволжскому федеральному округу и Нижнему Новгороду: на лицевой стороне - Никольская башня кремля в Нижнем Новгороде, на оборотной - казанский Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, уфимский Музей археологии и этнографии, а также башня Сююмбике в ансамбле Казанского кремля. Цветовая гамма - бирюзовая. Отмечалось, что новые купюры обладают усиленным защитным комплексом.
В ЦБ сообщали, что QR-код на банкнотах будет вести на страницу регулятора с информацией о художественном оформлении и признаках подлинности купюр.