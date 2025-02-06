Carlsberg продал долю в «Балтике» за 34 миллиарда рублей

Банк России не будет повышать ключевую ставку на своем первом заседании совета директоров в 2025 году, которое пройдет 14 февраля. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На последнем заседании совета директоров в декабре Центральный банк РФ принял неожиданное решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Хотя эксперты прогнозировали ее повышение до 23% годовых.

По словам Аксакова, за последние недели темпы инфляции в российской экономике несколько снизились.

«Поэтому полагаю, что на ближайшем заседании Центральный банк не повысит ключевую ставку, исходя из тенденции», - сказал он.

Аксаков считает, что в этом году Банк России будет постепенно снижать ключевую ставку.

Ранее Центробанк опроверг мифы о принудительном переходе на цифровой рубль. Регулятор подчеркнул, что эта валюта станет дополнением к уже существующим наличным и безналичным рублям. Каждый человек сам решает, пользоваться ей или нет.