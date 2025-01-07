«Бьют по доходам». Россиянам рассказали о последствиях роста цен

Он объяснил, что в долгосрочной перспективе рост цен грозит инвестиционному климату и экономическому росту. Чтобы не допустить таких последствий, государству следует предпринять адекватные меры для стабилизации ситуации, добавил Лебедев. По его словам, в связи с девальвацией рубля работники начнут требовать повышения оплаты.

«Необходимо понимать, что инфляция, девальвация рубля и последующий за этим рост цен бьют по доходам всех россиян, а нынешний рост цен, на мой взгляд, повлечет за собой ужесточение требований от сотрудников к работодателям о повышении зарплаты», - рассказал эксперт.

С 1 января 2025 года в России проиндексировали зарплаты бюджетников. Изменения коснулись работников культуры, врачей, педагогов, соцработников, а также сотрудников МЧС, Росстандарта и Роспотребнадзора.