Бюджет России получил около 40 миллиардов рублей по налогу на сверхприбыль

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По его словам, всего ведомство запланировало поступление 300 миллиардов рублей.

«Мы планируем привлечь 300 миллиардов рублей, на данный момент поступило около 40 миллиардов. Однако основным периодом уплаты станут ноябрь и декабрь. Надеемся, выполним справочную цифру до конца года», - сказал Силуанов.

Законопроект о налоге на сверхприбыль в августе подписал президент России Владимир Путин.

Ставка налогообложения составит 10% от прибыли за 2021 и 2022 годы, выплаты необходимо произвести до 28 января 2024 года.

Судя по тексту документа, плательщиками станут предприятия, прибыль которых за 2021 и 2022 годы превысила миллиард рублей до вычета налогов, уточнял RT.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин не планирует вводить повторный налог на сверхприбыль в 2024 году.