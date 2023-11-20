20 ноября 2023, 12:41

Бюджет России получил около 40 миллиардов рублей по налогу на сверхприбыль

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российский бюджет пополнился на 40 миллиардов рублей в рамках сборов налога на сверхприбыль. Об этом во время выступления в Совете Федерации сообщил глава министерства финансов Антон Силуанов.

По его словам, всего ведомство запланировало поступление 300 миллиардов рублей.

«Мы планируем привлечь 300 миллиардов рублей, на данный момент поступило около 40 миллиардов. Однако основным периодом уплаты станут ноябрь и декабрь. Надеемся, выполним справочную цифру до конца года», - сказал Силуанов.

Законопроект о налоге на сверхприбыль в августе подписал президент России Владимир Путин.

Ставка налогообложения составит 10% от прибыли за 2021 и 2022 годы, выплаты необходимо произвести до 28 января 2024 года.

Судя по тексту документа, плательщиками станут предприятия, прибыль которых за 2021 и 2022 годы превысила миллиард рублей до вычета налогов, уточнял RT.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин не планирует вводить повторный налог на сверхприбыль в 2024 году.

Бюджет России Налоги Минфин РФ
20 ноября 2023, 07:49
Экспортеров в России предложили штрафовать за отказ продавать валютную выручку
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях и предложила штрафовать компании-экспортеры за отказ продавать валютную выручку. Правительство одобрило эту инициативу, сообщили «Ведомости».

Проект закона внесли 2 ноября, среди его авторов - председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, депутаты Даниил Бессарабов, Сергей Гаврилов и Дмитрий Вяткин. Парламентарии призвали наказывать штрафами за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки.

Кабмин концептуально законопроект одобрил, но предложил внести некоторые поправки. Например, решить, какому ведомству поручить рассмотрение таких дел, и прописать предельную сумму штрафа.

Указ об обязательной продаже части валютной выручки вышел в октябре. Авторы инициативы предполагали, что это укрепит рубль. Крупные компании столкнулись с проблемой из-за рублевых счетов за рубежом - им пришлось переводить выручку в валюту, а потом снова обменивать.

Штрафы Экспорт Курс валют Правительство РФ Экономика
20 ноября 2023, 07:34
Сильные скачки цен на пшеницу в России назвали маловероятными
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Цены на российскую пшеницу после продолжительного снижения начали стабилизироваться. Собеседники «Коммерсанта» исключили резкое подорожание на внутреннем рынке.

Расценки начали снижаться с середины августа. Так продолжалось до предыдущей недели, с 13 по 17 ноября, пока котировки не остановились на уровне 11–12,5 тысячи рублей за тонну. Пшеница третьего класса за неделю подорожала на 50 рублей, до 12,5 тысячи рублей за тонну, четвертого класса, наоборот, подешевела на 50 рублей, до 11,02 тысячи рублей за тонну. Стоимость последнего за три месяца опустилась на 21%.

На рынок повлияло оживление спроса со стороны экспортеров, заявил директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, сказался и тот факт, что аграрии освободили мощности для хранения либо закрыли потребность в оборотных средствах, поэтому уменьшили продажи. Он допустил небольшой рост цен на внутреннем рынке, но без сильных скачков.

В октябре в России зафиксировали снижение цен на топливо. Минсельхоз заявил, что аграрии избежали дефицита.

Экспорт Сельское хозяйство Экономика
20 ноября 2023, 02:23
Стали известны регионы с самыми высокими зарплатами в России
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Рейтинг российских регионов по уровню зарплаты составили в РИА «Новости». Вверху списка оказались Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце рейтинга — Калмыкия и Ингушетия.

Номинальная заработная плата с сентября 2022 года по август 2023 года составила около 60 тысяч рублей в месяц, следует из данных Росстата. Однако в России наблюдается большая дифференциация по размеру зарплат, которая основана на региональных особенностях.

В среднем по России 14,7% россиян получают зарплату выше 100 тысяч рублей, в 2022 году таких было менее 10%, а в 2020-м - 7,9%. В топ-10 регионов с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные субъекты и Москва. Лидером является Чукотка, где 58,7% работников получают зарплату выше 100 тысяч рублей. В ЯНАО доля высокооплачиваемых работников составляет 52,7%, в Магаданской области - 47,6%. Москва поделила четвертое место с Ненецким автономным округом.

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей. На зарплаты большинства россиян это не повлияет, так как оплата труда у большинства не зависит от МРОТ.

Рейтинг российских регионов по уровню зарплаты составили в РИА «Новости». Вверху списка оказались Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце рейтинга - Калмыкия и Ингушетия.

Рейтинги Зарплаты
19 ноября 2023, 11:57
Угрозу обвала экономики в России предотвратили — Песков
Читайте нас в: Google Новости
В 2022 году, после введения санкций, существовала угроза обвала экономики в России. Но ее удалось предотвратить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.

«Благодаря мудрым решениям руководства России и титанической работе кабмина удалось стабилизировать экономику и даже выйти на траекторию роста», - заявил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков Санкции Россия Экономика

Новости по теме