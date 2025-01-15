Будет время передумать. Зачем нужен период охлаждения по потребкредитам?

Она отметила, что люди с разного рода зависимостями берут кредиты и микрозаймы действительно часто, особенно когда деньги нужны быстро.

«Та же самая игромания. когда нужно очень быстро получить какую-то сумму, - отсрочка во времени для них зачастую неприемлема. И оградить от подобного рода поступков действительно это может», - предположила Паустовская.

Подверженный эмоциональным всплескам человек, даже без зависимости и не игроман, по ее словам, получит шанс притормозить свои импульсивные действия, передумать, решить, что покупка на данный момент не так уж и нужна.

Для сумм до 200 тысяч рублей период охлаждения составит четыре часа, а для более крупных - двое суток. Психолог заметила, что такой срок достаточно невелик.

«Если человек принял решение, ему нужна эта покупка здесь и сейчас, то, скорее всего, он ее совершит даже при такой небольшой временной задержке», - заключила она.