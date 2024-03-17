Бойцов СВО решили освободить от уплаты процентов на время кредитных каникул
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля 2024 года внести поправки в закон, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников спецоперации. Информацию о поручении опубликовали на сайте Кремля.
В тексте указали, что начало льготного периода - 7 октября 2022 года. Речь идет о поправках к федеральному закону об исполнении обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также участниками СВО.
В январе состоялась встреча главы государства со студентами, которые принимают участие в спецоперации. Путина попросили решить вопрос несоответствия кредитных каникул и накоплением процентов. Он пообещал, что эту проблему решат.
Также в России запустили кадровую программу «Время героев» , в рамках которой ветераны и участники СВО подали более 30 тысяч заявок.