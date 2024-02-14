Борисов объяснил, почему «волшебный пендель» не поможет создать аналог SpaceX в России

«Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, можно хоть пендель давать, он туда не пойдет», - пояснил глава государственной корпорации.

Сейчас в России есть восемь компаний, которые готовы создавать спутники при гарантии выкупа. В их числе «Ситроникс», «Барл», «Бюро 1440», отметил Борисов.

Однако в России нет второго Илона Маска, подчеркнул он.

Ранее российский космонавт Олег Коненко установил мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе. За пять полетов на орбиту он пробыл в космосе 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.