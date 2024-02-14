14 февраля 2024, 19:01

Борисов объяснил, почему «волшебный пендель» не поможет создать аналог SpaceX в России

Global Look Press
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Частные компании не будут инвестировать в космические услуги, пока не появится рынок. При этом «волшебный пендель» со стороны государства не поможет создать российский аналог SpaceX. Такое мнение высказал глава Роскосмоса Юрий Борисов. Его процитировало РИА «Новости».

«Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, можно хоть пендель давать, он туда не пойдет», - пояснил глава государственной корпорации.

Сейчас в России есть восемь компаний, которые готовы создавать спутники при гарантии выкупа. В их числе «Ситроникс», «Барл», «Бюро 1440», отметил Борисов.

Однако в России нет второго Илона Маска, подчеркнул он.

Ранее российский космонавт Олег Коненко установил мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе. За пять полетов на орбиту он пробыл в космосе 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Роскосмос Космос
14 февраля 2024, 17:06
Иностранцам в России разрешили совершать сделки с акциями «Яндекс банка»
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает иностранным лицам совершать сделки с принадлежащими им акциями «Яндекс банка». Документ опубликовали на сайте правовых актов.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества „Яндекс банк“», - указали в документе.

«Яндекс банк» (до сентября 2023 года назывался «Акрополь») - коммерческий банк корпорации «Яндекс», головной офис которого находится в Москве.

«Коммерсант» писал, что распоряжение Путина снимает ограничения на объявленную ранее сделку нидерландской Yandex NV на продажу активов российским инвесторам.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Яндекса» за нарушение закона о рекламе из-за распространения информации о написании рефератов и курсовых работ.

Банки Яндекс Россия Владимир Путин
14 февраля 2024, 11:00
Стоимость парфюмерной продукции резко упала в России
РИА «Новости»
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В России в 2023 году средняя стоимость парфюмерной продукции составила 1545 рублей за флакон, что на 24% ниже по сравнению с показателем 2022 года (2042 рубля за единицу). Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий.

Во втором квартале прошлого года розничные продажи духов увеличились на 57% к аналогичному периоду 2022 года, а туалетной воды - на 19%.

Эксперты системы маркировки «Честный знак» объяснили это повышением спроса на парфюмерию российского производства. У отечественной продукции цена значительно ниже, чем у импортной. Систему маркировки для производителей и импортеров парфюмерии ввели в России в октябре 2020 года.

Ранее руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что цены на свинину в 2024 году незначительно вырастут. По его словам, подорожание составит плюс 5% к стоимости 2023 года. При этом россияне по-прежнему потребляют порядка 80 кг мяса в год, что соответствует уровню богатых стран.

Рубль Россия
14 февраля 2024, 08:03
США начали угрожать частным банкам в Турции из-за работы с Россией
РИА «Новости»
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США предупредили частные турецкие банки о необходимости тщательной проверки переводов из России на фоне санкций, дошло до угроз. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в этом секторе.

«В настоящее время ряд частных банков страны получают предупреждения от США в связи с санкционной политикой. Доходит до угрожающего тона», - поделился собеседник.

В начале 2024 года турецкие компании, занимающиеся экспортом своей продукции в Россию, столкнулись с отказами банков принимать переводы из РФ. Проблема связана с давлением США на Турцию. Российские и турецкие власти начали переговоры по линии профильных ведомств, чтобы найти компромисс.

При этом в Турции подчеркивают, что Россия является важным торговым партнером. В Анкаре также рассматривают вариант с подключением к альтернативе SWIFT.

США Турция Банки Россия
13 февраля 2024, 22:29
Назван объем похищенных мошенниками денег россиян в 2023 году
РИА «Новости»
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Количество успешных мошеннических операций с банковскими картами, электронными кошельками и счетами россиян в 2023 году выросло, а общая сумма украденных средств составила 15,8 миллиарда рублей, что на 11,5% выше, чем годом ранее. Такие данные привел Центробанк в своем обзоре.

Ранее специалист по противодействию цифровым угрозам Александр Вураско рассказал о новой схеме телефонного мошенничества, которая распространилась в России. Злоумышленники теперь не ведут долгих разговоров с потенциальными жертвами, а сразу сообщают о блокировке банковского счета и требуют установить новое приложение финансовой организации. По присланной ссылке находится программа удаленного доступа и при установке на гаджет мошенники получают доступ к настоящим банковским приложениям.

Изменение динамики аналитики связали с увеличением объема переводов по картам, а также с изменением стратегии злоумышленников, которые стали тщательнее выбирать своих жертв.

Основная доля похищенных средств пришлась на платежные карты (7,1 миллиарда рублей и 984,8 тысячи незаконных операций). Второй по популярности схема кражи оказалось списание средств со счетов без использования пластика. Таким образом мошенники похитили 4,6 миллиарда рублей и провели 85,3 тысячи операций.

Уязвимой также оказалась Система быстрых платежей, через которую россияне лишились 3,3 миллиарда рублей, а злоумышленники провели 82,4 тысячи незаконных транзакции.

Замкнуло антирейтинг воровство с электронных кошельков: на 11,7 тысячи операций пришлось 105,2 миллиона рублей.

Банки смогли вернуть клиентам 1,4 миллиарда рублей от общей суммы украденного. Аналитики особо подчеркнули, что основная доля (666,7 миллиона) пришлась на отмененные операции по счетам.

Общее количество хищений могло быть намного больше, но службы безопасности финансовых организаций за год предотвратили 34,77 миллиона попыток злоумышленников провести незаконные операции с деньгами россиян.

Не остался в стороне в борьбе с мошенниками и Центробанк. В прошлом году регулятор добился блокировки 575,7 тысячи телефонных номеров, используемых злоумышленниками, и инициировал блокировку 42,8 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.

Банки Рубль Мошенничество Кражи Деньги Центробанк

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