Большинство россиян заявили, что не готовы тратить на ипотеку пятую часть дохода

Только 7% респондентов заявили, что не против направлять на погашение ипотеки половину своего дохода. Четверть россиян отметили, что после получения кредита на оплату жилья стали больше ценить домашний уют.

Пятой части опрошенных пришлось отказаться от дорогих путешествий в пользу домашнего отдыха. Такое решение им пришлось принять в целях экономии. Порядка 15% россиян стали более тревожными после оформления ипотеки. Чаще всего стресс вызван финансовой нестабильностью.

В BestDoctor пояснили, что для тех, кто покупает жилье в кредит, нужно иметь «подушку безопасности» на полгода. Эти средства помогут справиться с непредвиденными обстоятельствами - болезнью или потерей работы, из-за которых выплаты по ипотеке могут оказаться под угрозой. Комфортным ежемесячным платежом по ипотеке принято считать не более трети от дохода семьи, подытожили в компании.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки необходимо продлить. Льготники могут оформить кредит под 6% годовых.