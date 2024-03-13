«Больше должны отдавать корпорации». Путин призвал изменить систему налогообложения

В России работают над введением прогрессивного налогообложения. Общество и бизнес поддержат эту систему, заявил в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву президент Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. <…> Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально. Первое, а второе, сам бизнес», - сказал он.

Владимир Путин заявил, что власти планировали снизить налоговое бремя для многодетных семей и принять еще ряд шагов. По его мнению, важно организовать эту систему так, чтобы она помогала решать поставленные перед государством социальные вопросы и задачи.

Представители бизнеса, напомнил президент, просили определиться с системой налогообложения в России и больше не возвращаться к этому вопросу. Владимир Путин уверен, что предприниматели позитивно встретят прогрессивное налогообложение.