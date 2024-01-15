Более 40 видов соцвыплат в России проиндексируют с 1 февраля

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«В общей сложности на 7,4% будут проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки», - заявил глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, повышение затронет более 20 миллионов россиян, получающих поддержку со стороны государства.

Проект постановления правительства уже опубликовали на сайте нормативно-правовых актов. Коэффициент индексации составит 1,074 в 2024 году.

Ранее стало известно, как изменятся социальные выплаты и пособия с 1 февраля. Так, размер материнского капитала увеличат до 631 тысячи рублей, а максимальный размер ежемесячной денежной выплаты для людей с инвалидностью составит 1547 рублей.