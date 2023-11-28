Ближайшее зарубежье подключили к СБП. Назвали страны, доступные для перевода

Для организации трансграничных переводов, по ее словам, необходимо желание обеих сторон. В этом процессе задействуют не только банки, но и интеграционные решения на уровне всей инфраструктуры. Алла Бакина сообщила, что география переводов расширилась еще на пять стран, в обратную сторону - на одну. Она не уточнила, о каких именно государствах шла речь.

Журналисты проверили сервис трансграничных переводов через СБП в приложении Альфа-банка. В нем появилась возможность переводов в Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. ВТБ открыл доступ к траншам в Киргизию и, по информации пресс-службы, еще три страны. «Россельхозбанк» планировал добавить новый функционал в этом году, а Почта Банк - в первом квартале 2024 года.

Сделать СБП международной системой предлагали с 2019 года. Это позволило бы переводить деньги по номеру телефона заграницу. По данным на 2022 год, только около половины россиян пользовались такой возможностью внутри страны.

Россияне получили возможность переводить деньги в пять стран ближнего зарубежья, принимать - из одной. Они подключились к системе быстрых платежей, сообщила «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.