Бизнес призвал сократить пятиступенчатую шкалу НДФЛ

Он подтвердил, что предложенная кабмином налоговая реформа отвечала запросу россиян на социальную справедливость и предполагала, что богатые станут больше вносить в казну. Однако, по мнению Шохина, она слишком сложная и принесет риски.

«Такая длинная шкала с достаточно высокой предельной ставкой будет способствовать усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону , что приведет к размытию налоговой базы», - предупредил он.

Шохин предложил компромиссный, как он его назвал, вариант - сократить количество ставок и установить верхнюю планку на уровне 18% вместо 22%. Порог в пять миллионов рублей дохода он призвал установить для применения ставки 13% , а ставку 15% применять при доходах от пяти до 50 миллионов рублей.

Поправки в Налоговый кодекс России разработал Минфин. Правительство одобрило предложенную донастройку налоговой системы , и законопроект внесли в Госдуму.