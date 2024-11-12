12 ноября 2024, 00:31

Биткоин побил очередной рекорд и взлетел выше 87 тысяч долларов

РИА «Новости»
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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 87 тысяч долларов, следует из данных онлайн-сервиса по обмену цифровых валют Binance. Ранее в течение дня эта криптовалюта уже обновляла несколько исторических максимумов.

По данным онлайн-сервиса, за последние сутки биткоин подорожал на 9,28%. В 23:15 по московскому времени за один биткоин предлагали 87,3 тысячи долларов. Уже через 15 минут стоимость криптовалюты упала до 86,9 тысячи долларов.

В Гонконге взлет биткоина связали с победой на выборах президента США Дональда Трампа. Республиканца назвали сторонником криптовалют, и его приход к власти может поспособствовать укреплению позиций биткоина.

Криптовалюты Деньги
11 ноября 2024, 12:16
«Никаких гарантий». Экономист назвал непрофессиональным призыв открывать вклады в декабре
РИА «Новости»
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Призыв экономиста Андрея Лободы успеть открыть вклад в третьей декаде декабря, когда ключевая ставка, вероятно, достигнет рекордных 23%, — непрофессиональный. Таким мнением в интервью 360.ru поделился его коллега, экономист Николай Кульбака.

Призыв экономиста Андрея Лободы успеть открыть вклад в третьей декаде декабря, когда ключевая ставка, вероятно, достигнет рекордных 23%, - непрофессиональный. Таким мнением в интервью 360.ru поделился его коллега, экономист Николай Кульбака.

«Это прогноз, который, естественно, не обязательно сбудется, тем более что он может касаться далеко не всех банков. Просто примерно в это время состоится решение заседания Центробанка, который, по прогнозу, должен сильнее поднять ставку, и в ответ на это отреагируют банки, повысив ставку по вкладам», - пояснил он.

При этом нет никакой гарантии, что на этом Центральный банк остановится и не будет дальше увеличивать ключевую ставку.

«Давать такие простые рекомендации/обещания - это достаточно непрофессионально, к сожалению», - подчеркнул Кульбака.

Куда лучше всего вкладывать деньги, зависит от того, сколько у человека средств, на какой срок он хочет их сохранить и когда они могут ему понадобиться. Тут важно учитывать все: и жизненные цели, и уровень заработка. Абстрактную рекомендацию, отметил Кульбака, ни один профессиональный экономист в такой ситуации не даст.

«Самые высокие проценты как раз по тем вкладам, которые быстро не снимешь. <…> Чем на больший срок человек дает банку пользоваться своими деньгами, тем больший процент банк выставляет. Это нормальная практика», - добавил собеседник 360.ru.

Ранее власти забили тревогу из-за того, что российские компании предпочли депозиты инвестициям. Одно из возможных решений - ужесточение регулирования банков в этой части.

Банки Деньги Центробанк
11 ноября 2024, 09:28
Российские компании предпочли депозиты инвестициям
РИА «Новости»
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В условиях повышения ставок российские компании предпочитают хранить деньги на депозитах, вместо того чтобы инвестировать их. Эта тенденция беспокоит профильные ведомства, сообщил РБК. Одним из возможных решений, по данным издания, станет усиление контроля за деятельностью банков в этой сфере.

«Проблема, что деньги ушли на депозиты вместо инвестиций, действительно есть», - отметил источник РБК.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что действительно идет обсуждение мер, направленных на стимулирование перехода средств с депозитов компаний в инвестиционные проекты.

«Мы думаем, как сделать так, чтобы им [компаниям] выгодно было не на депозитах хранить деньги, а вкладывать в экономику», - сказал он.

Независимый финансовый эксперт Андрей Бархота отметил, что сейчас процентные ставки по депозитам составляют 20–23% годовых, в то время как доходность предприятий редко превышает 15%. Это делает инвестиции менее привлекательными.

Такая значительная разница не позволяет полностью компенсировать потери, но можно сделать депозиты менее выгодными. Например, ужесточить регулирование для банков, что заставит их снижать ставки.

В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых и предупредил о вероятном новом повышении. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что благодаря этому пиковая инфляция начала снижаться по сравнению с летом.

Центральный банк России принимает решение о повышении ключевой ставки, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране. По прогнозам экспертов, если ее поднимут до 30% может спровоцировать экономический шок.

Инвестиции Банки Деньги Экономика
09 ноября 2024, 15:03
Сбежавшему из России экс-сценаристу «Вечернего Урганта» заблокировали счета
Freepik
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ФНС заблокировала счета сбежавшего из России стендап-комика, бывшего сценариста программы «Вечерний Ургант» Гарика Оганисяна. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Оганисян уехал в Армению в 2022 году, оставив в России ИП, связанный с организацией мероприятий. Налоговая отправила в банки решения приостановить операции по счетам.

Кроме того, комик стал фигурантом дела об оправдании терроризма после того, как вместе с коллегой Александром Долгополовым высмеял гибель Владлена Татарского.

Ранее еще одного стендап-комика, Дмитрия Гаврилова, оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии во время концерта в Тбилиси. Юморист позже извинился, заявив, что не хотел никого обидеть своим выступлением.

Налоги Россия
07 ноября 2024, 18:21
В РСПП объяснили причину задержки инвестпроектов
РИА «Новости»
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Многие российские компании решили отложить запуск инвестиционных проектов до 2025 года в условиях высокой ключевой ставки Центробанка. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, более половины членов РСПП планируют реализовать инвестпроекты, связанные с технологическим суверенитетом и производством инновационной продукции, в ближайшие три года.

Шохин связал такую тенденцию с тем, что ЦБ пообещал во второй половине следующего года начать снижение ключевой ставки.

Глава РСПП добавил, что все больше предприятий в России указывают на снижение доступности финансирования из различных источников для своих инвестиционных программ.

Также Шохов раскритиковал идущий процесс ренационализации , назвав привлечение новых акционеров в современных условиях стремной вещью.

Россия Бизнес Центробанк Промышленность

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