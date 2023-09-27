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«В последние два дня наблюдается коррекция примерно на 1-2% после резкого падения. <…> Текущие уровни, которые сейчас достигнуты на бирже, отражают реальную конъюнктуру», - указал Новак.

По его словам, 21 сентября в России применили экстренные меры для стабилизации стоимости топлива, введя запрет на экспорт бензина и дизеля. Благодаря этому биржевые оптовые цены на моторное топливо значительно упали.

«За последнюю неделю - с 21 числа - они снизились в среднем на 20% по автомобильным бензинам и на 16% - по дизельному топливу», - подчеркнул вице-премьер.

Новак обратил внимание, что увеличение цен на АЗС в течение 2023 года в среднем совпадает с уровнем инфляции.

Ранее президент России Владимир Путин поручил плотнее работать с нефтяными компаниями по вопросу стабилизации стоимости топлива на внутреннем рынке. Глава государства указал, что предприниматели должны осознавать свою ответственность в этом вопросе.

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