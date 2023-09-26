Биржевые цены на топливо упали в России

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Цена бензина Аи-92 опустилась на 0,85%. В денежном эквиваленте она достигла 55,451 тысячи рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля дошла до 60,847 тысячи рублей за тонну, она опустилась на 0,95%. Бензин Аи-95 стал дешевле на 2,11%, что в денежном эквиваленте дошло до 58,11 тысячи рублей за тонну.

На торгах 25 сентября топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) выросло в цене на 13,35% и достигло отметки в 77,945 тысячи рублей за тонну. Топочный мазут при этом упал на 0,31%, опустившись в цене до 37,36 тысячи рублей за тонну.

Также снизилась цена сжиженных углеводородных газов (СУГ). Она опустилась на 1,38% и достигла отметки в 26,525 тысячи рублей за тонну. На Урале и в Сибири этот вид топлива стал дешевле на 0,87% - до 20,818 тысячи рублей за тонну. Именно в этих регионах находятся основные производители СУГ.

Россия ввела запрет на экспорт бензина и дизельного топлива на фоне неблагоприятной ситуации с точки зрения цен. После того как ограничение вступило в силу, стоимость дизеля в Европе поднялась сразу на 5%. В России снижение цен на заправках, скорее всего, произойдет в тех регионах, где наблюдалась экстремальная стоимость топлива. Это повлияет на снижение общего уровня цен, пояснил рассказал «360» руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

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