Binance заявила об уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX

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В заявлении уточнили, что планомерный переход на другую платформу займет до года.

«Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены», - подчеркнули в сообщении.

Binance совместно с CommEX примут меры для качественного информирования о переносе активов на другую площадку. Кроме того, данные недавно зарегистрировавшихся и прошедших верификацию трейдеров частично перенаправят новой бирже. В скором времени Binance закроет все сервисы в России.

«У Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе», - отметили в компании.

Ранее аналитик Дмитрий Голубовский призвал россиян срочно выводить деньги с Binance и искать другие варианты. Он подчеркнул, что биржа является не обязательным элементом торговли криптовалютой.

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