Binance заявила об уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX
Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России. Руководство платформы заявило о продаже российского бизнеса компании CommEX, сообщили в пресс-релизе биржи.
В заявлении уточнили, что планомерный переход на другую платформу займет до года.
«Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены», - подчеркнули в сообщении.
Binance совместно с CommEX примут меры для качественного информирования о переносе активов на другую площадку. Кроме того, данные недавно зарегистрировавшихся и прошедших верификацию трейдеров частично перенаправят новой бирже. В скором времени Binance закроет все сервисы в России.
«У Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе», - отметили в компании.
Ранее аналитик Дмитрий Голубовский призвал россиян срочно выводить деньги с Binance и искать другие варианты. Он подчеркнул, что биржа является не обязательным элементом торговли криптовалютой.
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