Белоусов указал на эффективность мер по обязательной продаже валютной выручки
Меры по обязательной продаже валютной выручки показали свою эффективность. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Его процитировало РИА «Новости».
Белоусов провел встречу с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей и другого бизнеса. Они обсудили процесс реализации механизма продажи валютной выручки.
«Наша задача - обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность», - подчеркнул первый вице-премьер.
Во время совещания представители бизнеса поделились своим опытом применения мер. Белоусов подчеркнул, что все озвученный на встрече вопросы правительство возьмет в проработку.
В начале февраля Минфин сообщил, что вернется к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу. До 6 марта на эти цели министерство будет выделять 3,7 миллиарда рублей в день.