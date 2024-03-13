Бельгийскому Euroclear предрекли банкротство после изъятия российских активов

Чиновники на Западе рассчитывали конфисковать часть российских активов, но столкнулись с трудностями. По мнению специалистов, это нарушит международные нормы и откроет юридический ящик Пандоры. Россия сможет подать иски и обанкротить Euroclear, а другие страны вроде Китая репатриируют свои резервы из страха, что в будущем их тоже заморозят и конфискуют.

«Существует риск того, что Россия может в судебном порядке попытаться конфисковать денежные средства Euroclear в депозитариях ценных бумаг в Гонконге, Дубае и других местах. Беспокойство вызывает то, что это может истощить капитал Euroclear и потребовать огромной финансовой помощи», - заявил автор статьи.

Базирующийся в Брюсселе депозитарий хранит львиную долю активов , почти 230 миллиардов долларов, в виде облигаций и других видов ценных бумаг, в которые инвестировал Центробанк России. Политики предложили забрать часть доходов от них.