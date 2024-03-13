13 марта 2024, 07:05

Бельгийскому Euroclear предрекли банкротство после изъятия российских активов

Unsplash
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Россия в случае изъятия своих зарубежных активов подаст иск к Euroclear, а другие государства заберут свои резервы. Волна разбирательств доведет расчетно-клиринговую систему до банкротства, предупредило агентство Reuters.

Чиновники на Западе рассчитывали конфисковать часть российских активов, но столкнулись с трудностями. По мнению специалистов, это нарушит международные нормы и откроет юридический ящик Пандоры. Россия сможет подать иски и обанкротить Euroclear, а другие страны вроде Китая репатриируют свои резервы из страха, что в будущем их тоже заморозят и конфискуют.

«Существует риск того, что Россия может в судебном порядке попытаться конфисковать денежные средства Euroclear в депозитариях ценных бумаг в Гонконге, Дубае и других местах. Беспокойство вызывает то, что это может истощить капитал Euroclear и потребовать огромной финансовой помощи», - заявил автор статьи.

Базирующийся в Брюсселе депозитарий хранит львиную долю активов , почти 230 миллиардов долларов, в виде облигаций и других видов ценных бумаг, в которые инвестировал Центробанк России. Политики предложили забрать часть доходов от них.

Инвестиции Россия Евросоюз Деньги Экономика
13 марта 2024, 07:24
«Больше должны отдавать корпорации». Путин призвал изменить систему налогообложения
РИА «Новости»
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Расходы казны на социальные нужны следует обеспечивать за счет налогов крупных корпораций, юридических и физических лиц с высокими доходами. Президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву выступил за изменение системы налогообложения, сообщило РИА «Новости».

Налоги Владимир Путин Деньги Экономика
13 марта 2024, 07:10
«Общество воспримет это абсолютно нормально». Путин — о прогрессивном налогообложении
РИА «Новости»
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В России работают над введением прогрессивного налогообложения. Общество и бизнес поддержат эту систему, заявил в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву президент Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. <…> Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально. Первое, а второе, сам бизнес», - сказал он.

Владимир Путин заявил, что власти планировали снизить налоговое бремя для многодетных семей и принять еще ряд шагов. По его мнению, важно организовать эту систему так, чтобы она помогала решать поставленные перед государством социальные вопросы и задачи.

Представители бизнеса, напомнил президент, просили определиться с системой налогообложения в России и больше не возвращаться к этому вопросу. Владимир Путин уверен, что предприниматели позитивно встретят прогрессивное налогообложение.

Налоги Бизнес Владимир Путин Деньги Экономика
12 марта 2024, 09:49
Ушедшие из России Samsung, Xiaomi, Honor и Acer спустя два года возобновили рекламу
Unsplash
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Зарубежные производители электроники через посредников активизировали маркетинговую активность в России. Количество упоминаний ушедших с российского рынка рекламы брендов возросло почти вдвое, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отчет TelecomDaily.

В 2022 году такие крупные производители электроники, как Honor, Xiaomi, Samsung и Acer, приостановили поставки продукции либо ограничили продвижение в России. Режим тишины соблюдали недолго, и по итогам 2023 года количество их упоминаний возросло на 65%-100% по сравнению с 2021 годом.

Специалисты выяснили, что бренды вернулись на российский рекламный рынок через посредников - ретейлеров или дистрибуторов. Именно они распоряжались бюджетом по системе трейд-маркетинга.

Производители начали возвращаться в Россию, так как на фоне экономического кризиса в Европе давление на них ослабло, заявил аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. По его мнению, бизнес вынудили временно отказаться от отечественного рынка.

Санкции Россия Бизнес
12 марта 2024, 05:02
Россиянам объяснили, как обойти санкции при расчетах за границей
Freepik
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Россияне могут рассчитываться за покупки и услуги раскрыли за рубежом, несмотря на введенные Западом санкции. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

«Если поездка планируется на долгий срок или в европейскую страну, то хорошим решением будет открытие счета и карты в банках дружественных нам стран», - посоветовал эксперт.

Кузнецов добавил, что это можно сделать и в России, причем об открытии счета нужно предупредить налоговую службу.

Еще вариант - взять с собой наличные. Сумма будет зависеть от того, каким туристом, например, россиянин полетит в Турцию. Если пакетным, то немного, а вот «дикарям» потребуется больше наличности.

И, наконец, третий способ - открыть виртуальную карту в совместном российско-турецком проекте «летим», чтобы расплачиваться в крупных торговых точках. Единственный минус - перевод денег только с комиссией в несколько процентов и отличие курса от официальных показателей.

Если необходимо воспользоваться крупной суммой денег, то можно найти банк, имеющий альтернативные инструменты трансграничных переводов и платежей, добавил Кузнецов.

Ранее австрийская банковская группа Raiffeisenbank International назвала фейком информацию в СМИ об угрозах санкциями со стороны американского Минфина из-за ее работы в России.

Банки Санкции Деньги ФНС РФ Экономика

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