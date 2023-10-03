Байден обрушил казну Украины. Временный бюджет США лишил киевский режим 24 млрд долларов дохода
Во временный бюджет США не включили оказание помощи киевскому режиму. Из-за этого казна Украины недополучит 24 миллиарда долларов, что равнозначно доходам за восемь месяцев. Такие подсчеты сделало РИА «Новости».
Журналисты проанализировали данные о бюджете Украины. Власти планировали получить в 2023 году доходы на сумму около 1,33 триллиона гривен, или 36 миллиардов долларов.
В сентябре администрация президента США обратилась в сенат, чтобы согласовать траты на Украину на 2024 финансовый год, который отличается о календарного и начнется 1 октября 2023 года. Белый дом запросил 24 миллиарда долларов, однако сенаторы сделали встречное предложение на гораздо меньшую сумму - 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда через Госдеп.
Президент США Джо Байден согласовал временный 45-дневный бюджет правительства на период до 17 ноября. В него не включили трат на помощь киевскому режиму. Таким образом, украинское правительство недополучит около 24 миллиардов долларов, или сумму, равную двум третям доходов годового бюджета.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что приостановка помощи Украине в США - временное явление. Он заявил, что страна продолжит спонсировать киевский режим.