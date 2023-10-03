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Журналисты проанализировали данные о бюджете Украины. Власти планировали получить в 2023 году доходы на сумму около 1,33 триллиона гривен, или 36 миллиардов долларов.

В сентябре администрация президента США обратилась в сенат, чтобы согласовать траты на Украину на 2024 финансовый год, который отличается о календарного и начнется 1 октября 2023 года. Белый дом запросил 24 миллиарда долларов, однако сенаторы сделали встречное предложение на гораздо меньшую сумму - 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда через Госдеп.

Президент США Джо Байден согласовал временный 45-дневный бюджет правительства на период до 17 ноября. В него не включили трат на помощь киевскому режиму. Таким образом, украинское правительство недополучит около 24 миллиардов долларов, или сумму, равную двум третям доходов годового бюджета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что приостановка помощи Украине в США - временное явление. Он заявил, что страна продолжит спонсировать киевский режим.