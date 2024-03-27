27 марта 2024, 19:15

Банки заподозрили в пособничестве мошенникам. Пора искать новые механизмы защиты клиентов?

РИА «Новости»
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Сотрудники банков могут быть участниками телефонных разводов, заявили в Госдуме. Иначе трудно объяснить согласие клерков выдать кредиты тем, кто не сможет их оплатить. Похоже, систему банковской безопасности пора модифицировать.

«Бесспорно, государству нужно заниматься разъяснительной практикой, и очень серьезно. Запускать социальную рекламу на телеканалах и в интернете: что нужно делать, чтобы не попасть в руки мошенникам. Отрубайте непонятные звонки, включайте защитные механизмы - антиспам на телефонах», - перечислил Масленников.

Однако люди зачастую «покупаются» на самые известные схемы, о которых их не раз предупреждали, заметил экономист. Например, на звонки от «работников спецслужб», которые заявляют, что человек участвует в некой секретной операции, и в результате выманивают у него огромные деньги.

Банки - пособники? Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил усовершенствовать алгоритм взаимодействия банковских сотрудников в рамках оформления потребительских кредитов. Это нужно для эффективного противодействия мошенникам.

Хинштейн подчеркнул, что без соучастия банковских служащих мошеннические схемы с кредитами невозможны. Ведь чаще всего жертвами преступников становятся явно неплатежеспособные граждане - пенсионеры или безработные. Между тем клерки без колебаний выдают им требуемые суммы.

«Мошеннические схемы постоянно развиваются, появляются новые. Недавно они начали использовать портал „Госуслуги“, обращаясь якобы оттуда за подтверждением персональных данных. Так они крадут уже не денежные средства, а персональные данные», - подытожил Масленников.

Людей нужно предупреждать Хинштейн абсолютно прав: человеческий фактор крайне важен, подтвердил экономист. Конечно, банкам (в том числе из первой десятки) нужно взыскательнее относиться к собственным сотрудникам, создавать сильную систему безопасности. Но многое зависит и от самих граждан.

Только в прошлом году у россиян украли более 15 миллиардов рублей, добавил собеседник «360». Спасти от списания мошенниками удалось почти шесть триллионов.

Как работают над безопасностью клиентов банков Российским кредитным организациям действительно пора усиливать уровень защиты от проникновения в личные данные клиентов.

Центральный банк и Ассоциация банков России уже начали создавать для этого специальные механизмы, рассказал «360» эксперт Института современного развития Никита Масленников.

Он напомнил, что государство тоже не остается в стороне: в феврале президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Но важно не только принять закон, но и отрегулировать его, поэтому инициатива вступит в силу лишь с 1 марта 2025 года.

В своем Telegram-канале Хинштейн также рассказал, что банкиры называют дискриминацией введение оборотных штрафов за утечку информации при повторном нарушении. При этом они забывают, что «дыры» в безопасности напрямую касаются клиентов, персональные данные которых попадают в интернет.

Банки Законы Мошенничество Депутаты Кредиты
27 марта 2024, 12:53
Приложение бесконтактной оплаты картой «Мир» пропало из Google Play
РИА «Новости»
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Мобильное приложение платежной системы «Мир» под названием Mir Pay исчезло из каталога Google Play. В этом убедился «360».

Приложение пропало из категории «Финансы» и перестало отображаться при поиске вручную. На сайте платежной системы «Мир» указали лишь два способа скачать Mir Pay вместо прежних трех - через российский каталог RuStore и в сервисе AppGallery от Huawei.

Mir Pay запустили для бесконтактной оплаты при помощи смартфона и в интернете. Оно поддерживалось гаджетами с технологией NFC, операционной системой Android 7.0 и выше.

Американская корпорация Google в 2022 году остановила пилотный проект по запуску Google Pay для карт «Мир», а через год начала блокировать корпоративные сервисы Workspace попавших под санкции российских компаний.

«Известия» сообщили, что с 3 апреля Samsung Pay запретит добавлять карты «Мир».

Google Санкции Смартфоны Деньги
27 марта 2024, 08:07
Владельцы перезаложили Crocus City Hall за несколько месяцев до теракта
Пресс-служба МЧС
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Компания «Крокус Интернэшнл» заложила здание концертного зала Crocus City Hall по ипотечному договору. Документы переоформили за четыре месяца до теракта, сообщил РБК.

Информацию о здании по Международной улице, 20 площадью свыше 38 тысяч квадратных метров внесли в Единый государственный реестр недвижимости. Журналисты получили выписку, из которой следовало, что «Крокус Интернэшнл» в составе Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова заложила концертный зал по ипотечному договору с Газпромбанком от ноября 2023 года.

Договор перезаключили, изначально Crocus City Hall попал под залог в 2022 году. По новым документам обременение действовало до 24 декабря 2032 года.

Во время теракта концертный зал подожгли, площадь возгорания достигла 12,9 тысячи квадратных метров. По завершении аварийно-спасательных работ вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций.

Банки Кредиты Бизнес Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 20:25
Российские банки спишут кредиты пострадавшим от обстрелов ВСУ
РИА «Новости»
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Совкомбанк и Хоум Банк аннулируют все задолженности по кредитам для клиентов, пострадавших или погибших в результате обстрелов в приграничных регионах России. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, данная мера также распространится на ближайших родственников погибших и раненых. Речь идет о родителях, супругах и детях, проживавших совместно с заемщиком.

Уточняется, что списывание долгов будут производить на основании официальных списков или предоставленных документов, подтверждающих факт причинения вреда в ходе обстрелов.

Заявления на аннулирование кредитной задолженности можно подать до конца апреля 2024 года.

Центральный банк России также рекомендовал банкам списать долги погибших в Crocus City Hall.

Сбербанк уже начал решать вопросы с кредитами погибших и пострадавших в результате теракта.

Долги Банки Россия Кредиты
26 марта 2024, 14:49
«Две стороны одной медали». Путин призвал защитить бизнес и его клиентов
РИА «Новости»
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В России важно обеспечить здоровую экономику. Необходимо сократить количество проверок бизнеса, не забывая о защите прав потребителей, заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент Владимир Путин.

«Нужно сократить число проверочных мероприятий бизнеса и обеспечить защиту прав граждан - потребителей товаров и услуг. Это две стороны одной медали. Нужно ослабить административное давление, но обязательно подумать и об интересах потребителей», - сказал он.

По словам президента, в сложившейся ситуации особенно важна здоровая работающая экономика. Он призвал пресекать давление на бизнес.

Владимир Путин поручил также защитить права военнослужащих и оградить несовершеннолетних от преступности. Президент заявил, что важно разработать комплекс антикриминальных мер , в том числе в миграционной сфере.

Генпрокуратура РФ Бизнес Владимир Путин

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