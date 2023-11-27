Банки выступили против отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ

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Идею отменить комиссии при оплате услуг ЖКХ предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин еще в 2020 году. Но рассмотрение инициативы приостановили из-за протестов со стороны банков.

Представители финансового сектора предупредили, что отмена комиссии заставит банки оптимизировать бизнес-процессы, что приведет к ухудшению условий обслуживания клиентов. Сократится платежная инфраструктура, снизятся проценты по вкладам, а кредитные ставки вырастут.

При этом в НСФР поддержали отмену комиссий для пенсионеров и льготников.

«Более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в пользу которых осуществляется платеж», - сказано в письме представителей кредитных организаций.

Ранее специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин заявил «360», что банки найдут, чем компенсировать недополучение прибыли в случае отмены комиссии. Например, через повышение процентных ставок по кредитам.