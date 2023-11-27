Банки выступили против отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ
Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) раскритиковал инициативу «Единой России» об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на обращение НСФР к Госдуме, правительству и Совету Федерации.
Идею отменить комиссии при оплате услуг ЖКХ предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин еще в 2020 году. Но рассмотрение инициативы приостановили из-за протестов со стороны банков.
Представители финансового сектора предупредили, что отмена комиссии заставит банки оптимизировать бизнес-процессы, что приведет к ухудшению условий обслуживания клиентов. Сократится платежная инфраструктура, снизятся проценты по вкладам, а кредитные ставки вырастут.
При этом в НСФР поддержали отмену комиссий для пенсионеров и льготников.
«Более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в пользу которых осуществляется платеж», - сказано в письме представителей кредитных организаций.
Ранее специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин заявил «360», что банки найдут, чем компенсировать недополучение прибыли в случае отмены комиссии. Например, через повышение процентных ставок по кредитам.